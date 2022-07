Distribuidores aseguran que no faltará gasoil en el país

Entornointeligente.com /

Mientras en algunas zonas de Argentina y Brasil existen problemas con la provisión del gasoil, situación que se da con ciertos matices en casi todo el mundo, en Paraguay el sector público y el privado aseguran que no faltará el carburante y agregaron que hay además compras garantizadas en el corto plazo.

En este sentido se expresaron Óscar Cáceres, director general de Combustibles del Ministerio de Industria y Comercio (MIC); el ingeniero Guillermo Parra, de Distribuidora de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar); y Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac).

Cáceres señaló que los emblemas privados y las estaciones de Petropar están abasteciendo «normalmente» y añadió que esta situación seguirá así. «No hay información de posible desabastecimiento en el mercado interno. Estamos en constante conversación con Petropar y el sector privado», indicó.

El funcionario del MIC añadió que como el país no es productor de petróleo ni de derivados, y como el sector transporte depende de los combustibles, existe una exigencia de abastecimiento y por ello hay garantía de «suficiente stock».

A su turno, Guillermo Parra comentó que en efecto el MIC exige almacenamiento de los carburantes por 30 días, y al menos 15 días de venta para diésel y naftas, y con seguridad eso existe como mínimo. «Hay además stocks de mayo o junio», resaltó.

Finalmente, Bazán subrayó que hay suficiente combustible porque el sector privado no dejó de comprarlos a pesar de que estaban con un precio elevado. «El stock es suficiente, pero a precios muy caros»», manifestó.

No hay baja. Por otro lado, Bazán señaló también esta semana que, como tienen almacenados carburantes comprados a un costo elevado, no se puede hablar de una reducción de los precios próximamente. «Tenemos en stock productos caros, así que bajar no creo», señaló el dirigente de Cadipac en relación a la caída del precio del crudo a nivel internacional..

Por su parte, desde Petropar informaron que no hay información nueva en relación con los precios de los hidrocarburos y que informarán cualquier novedad.

Sigue evolución de los precios

Por otro lado, Óscar Cáceres también indicó que están siguiendo de cerca la evolución de los precios del petróleo y sus derivados. No obstante, dijo que en el corto plazo no hay posibilidades de bajas. «Lo que vemos en ese sentido es que se frenó la tendencia alcista y la semana pasada empezó a disminuir. Estamos monitoreando. Además de los precios, la lógica de este negocio es que hay un retardo en la provisión, lo que compres hoy llegará en 40 o 50 días, a fin de agosto por ejemplo», subrayó.

A su vez, Guillermo Parra señaló que el hecho que los precios locales sean inferiores a los costos de importación dificulta la compra, porque «nadie quiere importar y perder».

LINK ORIGINAL: Ultima Hora

Entornointeligente.com