Distinguidos por la consagración

Entornointeligente.com /

Foto: Portada del libro La Radio en Cuba. Conozco a Ramón Espígul desde hace mucho. Sin duda, entre los rasgos que distinguen el legado de este veterano que le ha dedicado 50 años a la radio –como guionista, productor y director– sobresale no solo la conciencia de ser cubano sino, además, por la voluntad expresa de manifestarlo en cada momento. De ahí su necesidad de nutrirse del talento de personalidades como Germán Pinelli o Enrique Santiesteban, quienes lo permearon del rigor y de la modestia propia de los grandes, así como del desempeño de locutores de la talla de Héctor Fraga, Gladys Goizueta y César Arredondo, entre otros. En su brillante hoja de ruta no hay género de programas en que no haya incursionado exitosamente, ya sean humorísticos, de música campesina, música latinoamericana o el memorable espacio Frecuencia 650, de Radio Liberación, y el emblemático Frecuencia total, de Radio Rebelde.

No en balde ha apuntado: «Debemos escuchar mucha radio, todo tipo de programas como si fuéramos una esponja, para discernir aquello que está bien hecho de lo que no debemos hacer. Y llegar a la emisora siempre con una sonrisa. Que la disciplina, el deber y la responsabilidad no te impidan divertirte con lo que haces».

Cuando Abel Falcón Curí recibió la noticia de que había sido galardonado con el Premio Nacional de Radio 2022, «sus fibras y emociones» se despertaron, porque, «en los tiempos que corren, tan alto reconocimiento alimenta e inspira».

Al graduarse en el año 1992, no fue ese el medio que lo acogió, sino el periódico Vanguardia, de Villa Clara. Sin embargo, la compleja situación que vivía el país en el llamado periodo especial, lo condujo hasta la emisora provincial cmhw, en la cual comenzó la historia profesional de este radialista acreedor, por su valía, de los más importantes agasajos que se entregan en el sector.

Él, que «no estaba enamorado de la radio», quedó asido a ella al adentrarse en las cabinas. Hoy no le son indiferentes los programas informativos ni los de opinión, ni el En el aire , al que muchos temen.

«La radio se metió en mí», asegura con una voz inconfundible para sus seguidores y para los estudiantes de Periodismo en la Universidad Central «Marta Abreu», de la que es fundador, y en la que revela «los encantos» del medio.

Este premio Falcón Curí lo ha recibido en nombre de su generación.

LINK ORIGINAL: Granma

Entornointeligente.com