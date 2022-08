Disque Denúncia divulga cartaz pedindo informações sobre pai e filha foragidos por golpe milionário

Entornointeligente.com /

13/08/2022 09h31 Atualizado 13/08/2022

1 de 3 Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, pede informações sobre dois envolvidos em golpe milionário contra idosa — Foto: Divulgação/ Disque Denúncia Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, pede informações sobre dois envolvidos em golpe milionário contra idosa — Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

O Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, divulgou neste sábado (13) um cartaz que pede informações que possam levar à localização de Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic e Slavko Vuletic . Os dois são apontados por investigações da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), como envolvidos em um golpe contra uma idosa de 82 anos que é viúva de um colecionador de arte que faleceu em 2015.

Os dois, que são pai e filha, são considerados foragidos pela Polícia Civil desde quarta (10), quando foi desencadeada a operação Sol Poente, para reaver o prejuízo estimado de R$ 725 milhões sofrido pela galerista Genevieve Boghici . A perda teria acontecido por meio de pagamentos sob extorsão e roubo de quadros, incluindo obras de artistas como Tarsila do Amaral e Di Cavalcanti.

O Disque Denúncia alerta que Diana Rosa possui tatuagens nos dois braços .

Já estão presos pelo crime: Sabine Boghici , filha da idosa; Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger , Jacqueline Stanescos e Rosa Stanesco Nicolau .

2 de 3 Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, destaca que Diana Rosa possui tatuagens nos dois braços — Foto: Divulgação/ Disque Denúncia Portal dos Procurados, do Disque Denúncia, destaca que Diana Rosa possui tatuagens nos dois braços — Foto: Divulgação/ Disque Denúncia

Prisão

Antes da operação, Diana havia sido presa em abril sob a acusação de extorsão e estelionato ao cobrar R$ 4,3 mil de uma desempregada por uma «cirurgia espiritual».

Na ocasião, ela foi presa por policiais da 13ª DP (Ipanema) por extorsão e estelionato. Ela abordou a vítima dizendo que ela tinha uma «aura muito bonita». Depois de fazer perguntas, Diana pediu que a vítima fosse ao seu apartamento, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde disse que a mulher foi vítima de um «trabalho».

Pelo procedimento, Diana cobrou R$ 4,3 mil. A vítima disse não ter o dinheiro pois estava desempregada, mas que poderia pagar R$ 1 mil, já que era o valor disponível em sua conta.

Diana aceitou mas, pouco depois, afirmou que se ela não pagasse o valor restante, transferiria a «carga espiritual» para ela. A vítima, então, decidiu procurar a polícia. A prisão foi convertida em liberdade provisória e medidas cautelares.

Além de extorsão e estelionato, ela tem passagens por calúnia, falsidade ideológica e injúria por preconceito.

De acordo com as investigações que levaram à operação Sol Poente, Diana teria abordado Genevieve Boghici em janeiro de 2020 e a avisado sobre um «mal incurável» que se abateu sobre a filha dela. O encontro teria sido o primeiro passo do esquema de extorsão.

3 de 3 Quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução Quadro recuperado na Operação Sol Poente — Foto: Reprodução

Transferências

Slavko Vuletic, pai de Diana Rosa e Rosa Stanesco é apontado pelas investigações como tendo recebido transferências no valor de pouco mais de R$ 5 milhões.

O dinheiro era supostamente para pagar trabalhos espirituais para a «falsa cura» de Sabine Boghici, entre janeiro e fevereiro de 2020.

O Disque Denúncia pede que, quem tiver informações sobre o paradeiro de pai e filha, entre em contato pelos canais de atendimento. O anonimato é garantido.

