Diáspora venezolana: Así fue la reacción de un niño que tenía 6 meses sin ver a su mamá (VIDEO)

El régimen de Nicolás Maduro se ha dedicado a hacer una sola cosa con su gestión, y es a separar familias. El año 2019 podría haber cerrado con una diáspora de 7,5 millones de venezolano s, de continuar creciendo al ritmo de los últimos 4 años, de acuerdo con el Observatorio de la Diáspora Venezolana.

Con información de El Farandi

Millones de familias se han visto obligadas a separarse por culpa de los desmanes de un régimen que solo se ha ocupado por sus propios intereses. Son muchos los ciudadanos los que han sufrido al tener que estar distanciados de sus seres queridos, pero sin lugar a dudas, lo que han sufrido verdaderamente han sido los pequeños de la casa.

Muchos padres venezolanos se han visto en la obligación de dejar a sus hijos a cuidados de tercera personas, para poder ir a otras fronteras para generar el sustento económico para mantener sus respectivos hogares.

El sufrimiento de la diáspora se ha visto constantemente a través de las redes sociales, videos de las famosas la despedidas en los aeropuertos o terminales de autobús, los cuales son los más concurrentes; sin embargo, existen otros clips como lo son el de las “bienvenidas” que también tiene una considerable carga de emocional que conmueve a cualesquiera que lo ve.

A propósito de eso, un video de un niño venezolano se ha hecho viral, donde el pequeño se sorprende al ver a su mamá luego de 6 meses.

LINK ORIGINAL: La Patilla

