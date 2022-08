Disponibilidad de GLP para atender demanda está garantizada a escala nacional

Entornointeligente.com /

Señaló que a la fecha se tienen alrededor de 1,162 MB de GLP almacenado en las plantas de almacenamiento del Callao, Talara y Pisco, y en los buques que transportan GLP de Pisco al Callao; lo cual asegura un abastecimiento mayor a 18 días. «En tal sentido, teniendo en cuenta la producción nacional, las importaciones programadas y el almacenamiento actual no se prevé una situación de desabastecimiento de GLP en el mercado interno en el corto plazo», afirmó el Minem. Respecto al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC), precisó que mediante los decretos supremos 023-2021-EM y 002-2022, se establecieron disposiciones para un adecuado funcionamiento del fondo a fin de cumplir el objetivo por el cual fue creado, el cual es mitigar la volatilidad de los precios internacionales en el mercado interno. «A la fecha, este objetivo se cumple en beneficio de los ciudadanos», subrayó el Minem. En ese sentido, indicó que se adecuó el mecanismo del FEPC de acuerdo a la procedencia del GLP (si es producido localmente o importado) y los costos que ello implica. Es importante mencionar que, este mecanismo no regula precios, no distorsiona el mercado ni desincentiva la inversión, dado que es un mecanismo al cual las empresas productoras e importadoras se acogen voluntariamente. «Finalmente, el Minem en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas vienen implementando medidas para viabilizar el pago de las deudas que viene asumiendo el FEPC con dichas empresas. Se debe recordar que, mediante la Ley 31538, se faculta al Minem a realizar transferencias financieras a favor del fondo para el financiamiento de las obligaciones derivadas de su implementación; entre ellas, las deudas vigentes con los agentes», puntualizó. Más en Andina: Destacan la búsqueda de reducción gradual del déficit fiscal del país. ?? https://t.co/sosYttWsBN Economista refiere que ello posibilita un menor gasto y mejor cuidado de recursos. pic.twitter.com/2Pm57sMAvV

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 4, 2022 (FIN) NDP / MDV GRM Publicado: 4/8/2022 Noticias Relacionadas Viajes de Fiestas Patrias: no habrá inconvenientes por combustible en el país Petroperú suministrará combustible de aviación con normalidad a sus clientes Precios de referencia de combustibles con fuerte baja de hasta 6.72% por galón

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com