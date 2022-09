Disparos em escola na Rússia deixam 13 mortos e 20 feridos

Entornointeligente.com /

26/09/2022 05h46 Atualizado 26/09/2022

Um atirador abriu fogo em uma escola no centro da Rússia nesta segunda-feira (26). Treze pessoas morreram, a maioria delas crianças, e outras 20 ficaram feridas, segundo a polícia.

O crime aconteceu em uma escola na cidade de Izhevsk, capital da região de Udmurtia, na parte oeste da Rússia.

Além de alunos da escola, um segurança também morreu, de acordo com a mídia russa. Segundo a agência de notícias russa Tass, o atirador estava armado com duas pistolas. Ainda não há mais informações sobre ele.

A escola onde ocorreu o crime atende cerca de mil alunos.

Tiroteios em escolas russas têm sido comuns nos últimos anos. Em maio de 2021, um adolescente matou sete crianças e dois adultos ao abrir fogo em uma escola primária na cidade de Kazan, que foi uma das cidades sede da Copa da Rússia em 2018 e fica a cerca de 300 km de Izhevsk. Ele se matou depois.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

