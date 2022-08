Édison Méndez elogió la selección de Gustavo Alfaro

Entornointeligente.com /

Édison Méndez , el único futbolista ecuatoriano en disputar los tres Mundiales que jugó Ecuador, analizó a la nueva Tri comandada en Gustavo Alfaro.

El jugador elogió lo conseguido por el entrenador argentino y explicó lo que siente acerca del equipo que representará a Ecuador, en el Mundial de Catar 2022.

«Gustavo Alfaron formó un verdadero equipo, un verdadero sistema de juego. Me siento satisfecho y me genera muchísima ilusión no solo en este Mundial, sino en las próximas dos eliminatorias», indicó en una entrevista en Radio Diblu, este martes 30 de agosto.

Así mismo, el histórico jugador de la Tri expresó sus sentimientos sobre la nueva camada, que forma parte de la selección.

«Cuando nosotros jugábamos todavía ni nacían y ahora los estamos viendo nosotros. Nos sentimos bien representados por ellos » agregó.

En cuanto a la Copa del Mundo se refiere, el ‘Kinito’ dejó en claro que el primer partido contra Catar es el que marca el camino, por lo cual está prohibido perder.

¿Qué le falta a Ecuador? La única posición con la cual Méndez no se siente seguro es la de delantero. El exfutbolista cree que la Tri tiene muchas dudas en el hombre 9.

«Esa posición sin importar los nombres me preocupa un poquito. Lo más importante va a ser encontrar un definidor «, explicó

Durante las Eliminatorias Sudamericana, los delanteros de la Tri fueron Enner Valencia, Michael Estrada, Jordy Caicedo, Leonardo Campana y Djorkaef Reasco.

Actualmente, solo el capitán de la Tri, Enner Valencia, está sumando minutos y en un buen nivel en cuanto a goles se refiere.

Por otra parte, los cuatro restantes sufren de falta de minutos, lesiones o una mala racha goleadora.

LINK ORIGINAL: Bendito Futbol

