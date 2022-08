Disney sacó el primer tráiler de Pinocho (VIDEO)

Entornointeligente.com /

Puede que Pinocho aún no sea un niño de verdad, pero definitivamente es una marioneta de verdad.

Disney Plus ha publicado el primer tráiler de «Pinocho«, un remake de acción real de la clásica película de animación de 1940 del mismo nombre, que llegará al servicio en septiembre.

Basada en el clásico libro infantil de 1883 «Las aventuras de Pinocho«, del autor italiano Carlo Collodi, «Pinocho» está protagonizada por Benjamin Evan Ainsworth, que pone su voz a la marioneta viviente. Pinocho es la creación de Geppetto (Tom Hanks), un escultor de madera sin hijos, que desea en una estrella que Pinocho se convierta en un niño de verdad. Su deseo es escuchado por un Hada Azul (Cynthia Erivo), que visita su tienda y da vida a la marioneta. Geppetto, encantado, lo cría como si fuera su propio hijo, pero para que Pinocho se convierta en un niño de verdad y no sólo en una marioneta viva, tendrá que emprender un viaje de madurez y aprender a ser desinteresado, valiente y verdadero.

Además de Hanks, Ainsworth y Erivo, «Pinocho» también está protagonizado por Luke Evans, que ya interpretó a Gastón en el remake de acción real de «La Bella y la Bestia» de Disney, como el cochero que opera la siniestra Isla del Placer. Además, Joseph Gordon-Levitt pone voz al compañero y autoproclamado «conciencia» de Pinocho, Pepito Grillo, y Lorraine Bracco y Keegan-Michael Key aportan otras voces para la película.

«Pinocho» está dirigida por el director de «Quién engañó a Roger Rabbit», Robert Zemeckis, a partir de un guión escrito por él y Chris Weitz, que produce junto a Andrew Milano. Jeremy Johns, Jacqueline Levine y Jack Rapke son los productores ejecutivos de la película. El colaborador habitual de Zemeckis, Alan Silvestri, compondrá la partitura de la película, además de colaborar con Glen Ballard, famoso por ser el productor de «Jagged Little Pill» de Alanis Morissette, para escribir nuevas canciones para la película. «When You Wish Upon A Star», la emblemática canción de la película de animación original, será interpretada en el remake por Erivo.

«Pinocho» no es la única película que se estrenará próximamente centrada en la famosa marioneta. A principios de este año, Lionsgate Entertainment estrenó «Pinocho: una historia real», una película de animación protagonizada por Pauly Shore en el papel principal. Además, se espera que Netflix estrene en diciembre una película de animación en stop-motion sobre Pinocho, protagonizada por Gregory Mann, Ewan McGregor y David Bradley, con Guillermo del Toro y Mark Gustafson como directores. Otros próximos remakes de acción real de películas de animación de Disney son el estreno en cines de «La Sirenita», previsto para el 26 de mayo de 2023, y «Peter Pan y Wendy», que al igual que «Pinocho» será una exclusiva de Disney Plus.

