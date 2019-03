Disney filtra detalles sobre el área temática de Star Wars

Entornointeligente.com /

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) todavía no tiene los registros de los primeros dos meses del presente año, cuando miles de jaliscienses se vieron afectados por el desabasto de gasolinas, pero entre 2016 y 2018 se reporta que la venta de vehículos híbridos y eléctricos se duplicó en el Estado: pasó de 624 a mil 344 unidades.

Miguel Suárez es ingeniero civil y adquirió un vehículo híbrido, que le costó 550 mil pesos. Explica que no optó por un eléctrico por el temor de quedarse sin energía en un viaje largo. “Lo compré por el ahorro de combustible y ecología”. Y presume que durante el desabasto de gasolinas no padeció las largas filas.

Erika Ramírez es gerente de ventas de una compañía automotriz y utiliza un auto eléctrico de la empresa, “es modelo 2015 y cuesta 380 mil pesos”. Explica que no entra en las unidades de alta gama, pero una carga completa le otorga un rendimiento de 149 kilómetros, suficientes para el traslado diario en una metrópoli como Guadalajara.

Aunque acentúa que el promedio de estos autos asciende a los 700 mil pesos, refiere que la principal ventaja es el ahorro en combustibles y el cuidado del medio ambiente.

Mark Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vehículos Sustentables, acepta que los autos “verdes” tienen un costo inicial elevado; sin embargo, el beneficio a largo plazo supone un ahorro mayor al gasto que implicaría un automóvil convencional.

Por eso Rubén Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco, recomienda a los Gobiernos más incentivos fiscales, con la intención de que aumente este parque vehicular. Sería interesante, acentúa, eliminar la tenencia en todos los Estados y una exención del IVA. “Harían más atractivos a los híbridos y eléctricos”.

Alemania es un país que destaca en políticas públicas sobre este tema: creó un incentivo de cuatro mil euros de descuento en la adquisición de autos eléctricos. El propósito es que, a partir de 2030, los vehículos que no sean de este tipo estén prohibidos para mejorar el medio ambiente.

El año pasado, en la Entidad se adquirieron mil 344 vehículos híbridos y eléctricos. EL INFORMADOR/Y. Mora

Jalisco es la tercera Entidad del país donde se venden más vehículos híbridos y eléctricos, con 8% del mercado, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Sólo están por arriba la Ciudad de México y el Estado de México lo superan, con una participación de 35% y 15%, respectivamente.

Sin embargo, estas cifras siguen siendo pequeñas en comparación con la cantidad de autos convencionales que circulan en Jalisco. Tan solo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el Inegi estima que hay un coche por cada dos habitantes; es decir, alrededor de 2.5 millones de vehículos que circulan con gasolina o diésel.

El reporte “Transportación Verde: El panorama para vehículos eléctricos en América Latina”, realizado por la organización Diálogo Interamericano, señala que las unidades sustentables en América Latina son pocas y pertenecen a las empresas, instituciones gubernamentales o transporte público.

El documento señala que el principal obstáculo que evita que esta clase de autos aumente en sus ventas entre particulares es el alto precio y la falta de infraestructura pública de carga. Según la Agencia Internacional de Energía, en México sólo hay mil 528 estaciones de carga de acceso público en el país.

Con respecto al precio, Mark Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Vehículos Sustentables, reconoce que son vehículos con un precio inicial elevado, pero el beneficio a largo plazo supone un ahorro mayor al gasto que implicaría un automóvil convencional.

Raúl Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco, no coincide con esta opinión. Afirmó que esta clase de coches “todavía no tiene un retorno adecuado para invertir”.

México es uno de los países miembros de la Iniciativa de Vehículos Eléctricos (EVI, por sus siglas en inglés), un proyecto enfocado para acelerar la expansión de estas unidades. Dentro de esta iniciativa se encuentra la campaña [email protected], la cual pretende que uno de cada tres autos de los miembros de la EVI sea eléctrico para 2030.

CRONOLOGÍA

Historia de los vehículos eléctricos 1839 En Escocia, Robert Anderson construye el primer prototipo de un carruaje impulsado por electricidad.

1888 El ingeniero alemán Andreas Flocken construye el primer carro eléctrico de cuatro ruedas.

1897 Los primeros vehículos eléctricos comerciales entran al mercado como taxis en Nueva York.

1900 Los autos eléctricos son los más vendidos en Estados Unidos, con 28% del mercado mundial.

1908 Es introducido al mercado el Modelo T, de Ford.

1930 Los autos eléctricos prácticamente desaparecen del mercado, al ser sustituidos por vehículos de combustión interna. El público los favorece por los bajos precios del petróleo.

1960-1990 La contaminación del aire y el aumento en los precios del petróleo reviven el interés por los autos eléctricos.

1997 El Toyota Prius es el primer automóvil híbrido del mercado. Se venden 18 mil unidades en el primer año.

2011 Hay 50 mil autos eléctricos en el mundo.

2012 Hay más de 180 mil autos eléctricos en el mundo.

2017 La cifra de vehículos eléctricos en circulación superó los dos millones en el mundo, según la Agencia Internacional de Energía. Y prevé 600 millones en 2040, si es que se quiere alcanzar la meta del Acuerdo de París.

Alemania, el ejemplo

Desde abril de 2017, Alemania anunció el incentivo de cuatro mil euros de descuento en la adquisición de autos eléctricos, con la promesa de que, a partir de 2030, los vehículos que no sean de este tipo estarán prohibidos. Se pretende una reducción de la emisión de dióxido de carbono de hasta 95% en 2050.

Estados con más ventas de autos “verdes”

1.- Ciudad de México: 5 mil 576

2.- Estado de México: 2 mil 407

3.- Jalisco: Mil 344

4.- Nuevo León: 687

5.- Michoacán: 593

6.- No especificado: 507

7.- Querétaro: 431

8.- Guanajuato: 425

9.- Puebla: 416

10.- Veracruz: 319

Fuente: Inegi.

Autos “verdes” vendidos en Jalisco (2016-2018)

Año Híbridos y eléctricos 2016 624 2017 800 2018 Mil 344 Fuente: Inegi.

Sólo Guadalajara apuesta por la movilidad híbrida y eléctrica De los cuatro municipios metropolitanos más grandes, solamente Guadalajara ha dado pasos de importancia para hacer la transición a nuevas tecnologías de movilidad. Mediante una solicitud de Transparencia, el Ayuntamiento tapatío informó que actualmente cuenta con 89 vehículos eléctricos e híbridos en su parque vehicular . Por su parte, Zapopan y Tlaquepaque señalaron que tienen una sola unidad de esta clase, mientras que Tonalá indicó que hay dos “scooters” policiales con estas características en su parque vehicular .

La mayoría de las unidades del Gobierno de Guadalajara fue adquirida entre 2012 y 2018, con un costo de 23.6 millones de pesos en total. A pesar de estos avances, los autos son una pequeña fracción del parque vehicular oficial, el cual cuenta con más de cinco mil unidades.

El regidor panista del Ayuntamiento, Miguel Zárate, indica que es indispensable que las instancias gubernamentales migren a nuevas tecnologías de movilidad, por lo que sugirió al Cabildo de Guadalajara que se realice un estudio que permita conocer la viabilidad de incorporar más vehículos de este tipo.

Sin embargo, un factor que dificulta que la presencia de estas unidades se amplíe, tanto dentro de las instituciones como en el sector privado, es su alto costo. Según indica el reporte “Transporte Verde: El panorama para vehículos eléctricos en América Latina”, del centro de análisis el Diálogo Interamericano, en México esta clase de automóviles pertenecen al sector de lujo, con precios que rondan los 700 mil pesos.

“No se trata de que sea un gasto oneroso para el Ayuntamiento sino que, por el contrario, se puedan ir teniendo ahorros en escala hacia el futuro”, señaló el edil. “Esas tecnologías poco a poco empiezan a reducir ese margen que tienen con los motores tradicionales y que, en un futuro muy cercano, estarán los precios equilibrados”.

El regidor enfatiza que no hay una política en el municipio que estipule que todos o una porción de los nuevos vehículos comprados en el municipio sean eléctricos. Y señaló que el objetivo que se está llevando en el Ayuntamiento “es poder realizar más adelante una propuesta que instaure esta clase de política de adquisiciones dentro del Gobierno tapatío”.

Según el Presupuesto 2019, el Ayuntamiento cuenta con 4.7 millones de pesos provenientes de fondos estatales para comprar vehículos y equipo de transporte. Con esa cantidad, el municipio podría adquirir más unidades “verdes”.

Especialistas consideran que, tras el desabasto de gasolinas durante las primeras semanas del año, se incrementará la compra de autos “verdes”. EL INFORMADOR/G. Gallo “No hay incentivos suficientes” En palabras de Rubén Reséndiz, presidente del Clúster Automotriz de Jalisco, en México no hay los incentivos suficientes que inviten a la compra de automóviles eléctricos e híbridos.

“No existen incentivos adecuados para buscar bajar los precios de estos vehículos. Algo que sería interesante es eliminar permanentemente la tenencia en todos los Estados, probablemente una exención del IVA podría hacer más atractivos tanto los híbridos como los eléctricos”.

Mario Guadalupe González, investigador de habitabilidad y movilidad de la Universidad de Guadalajara, explica que han sido limitadas las medidas de los Gobiernos en México para detonar mayores compras de estas unidades.

“Se han limitado a una condonación parcial de los impuestos para quienes poseen estos vehículos”.

Explica que los coches eléctricos e híbridos están exentos de la verificación vehicular que realiza la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) instala un medidor especial en los domicilios de quienes cuenten con un vehículo eléctrico para obtener registros de consumo diferenciados, lo que evita que los propietarios de una de estas unidades sean penalizados con una tarifa más alta por un mayor consumo eléctrico.

Destaca que el año pasado, China puso en marcha políticas públicas con el objetivo de acelerar el crecimiento de la presencia de la movilidad eléctrica e híbrida en sus calles, como subsidios a quienes compren estos vehículos y créditos especiales para empresas a cambio de un mínimo de producción o importación de unidades de este tipo. Esta política tiene el objetivo de que, para 2020, sumen 4.6 millones de automóviles sustentables en China.

El país asiático es líder en circulación de automóviles eléctricos de pasajeros, pues cuatro de cada 10 de estas unidades en el mundo se encuentran en China, según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés). Además de esto, el país tiene aproximadamente 75% de todas las estaciones de carga que existen en el planeta.

Adicionalmente, otros países han planteado iniciativas para restringir o suspender la venta de autos de combustión interna en los años por venir. Holanda, Noruega, Eslovenia y Reino Unido han anunciado su intención de suspender la venta o el registro de coches tradicionales entre 2025 y 2040. Por ejemplo, Suiza planea que todos los automóviles que circulan en su territorio sean eléctricos en 2045.

Repunta producción La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) dio a conocer datos de enero de 2019 sobre la producción, venta y exportación de vehículos, obteniendo cifras récord para la producción y exportación.

La producción de vehículos ligeros en el primer mes del año fue de 333 mil 677 unidades; es decir, 9.9% más que en enero 2018.

Por otra parte, según la AMIA, durante enero de 2019 se exportaron 242 mil 299 vehículos ligeros, mostrando un crecimiento de 4.9% en relación con las 231 mil 088 unidades exportadas en enero de 2018. Los principales países de destino fueron Estados Unidos y Canadá (recibieron ocho de cada 10).

Erika Ramírez, gerente de ventas de vehículos. Usa auto eléctrico. EL INFORMADOR/Y. Mora CLAVES

Aumenta la contaminación Imecas. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, entre 2008 y 2018, cuatro de cada 10 días alcanzaron niveles por encima de los 100 puntos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (Imeca), lo que da como resultado pre-contingencias y contingencias que alcanzaron la fase III (la más alta).

Polución. En el último sexenio, los episodios de mala calidad del aire aumentaron 10 veces. En 2013 se registraron ocho; en 2018, 84.

Destaca el beneficio fiscal del híbrido Miguel Suárez es un ingeniero civil de 32 años de edad y una de las personas que en Jalisco adquirieron un auto híbrido en 2018. Un Honda Insight, que costó 550 mil pesos.

No es el único modelo que hay, pero a Miguel le gustó porque está más equipado que otros; sin embargo, considera que se compensa el costo del vehículo sólo sí, como él, la gente lo usa en sus empresas para la reducción de impuestos. “Un auto eléctrico o híbrido tiene más beneficio fiscal que un auto normal, pero también lo compré por el ahorro de combustible y ecología. Si algún particular lo compra para compensar el costo con el ahorro de gasolina, solamente, tendrán que pasar muchos años”.

En un principio pensó en comprar uno eléctrico, pero decidió que el híbrido era mejor porque es más barato. Sobre el primero, le dio miedo quedarse sin energía.

Para que haya más gente que compre autos así, Miguel opina que el Gobierno debe dar más incentivos, como bonos en impuestos o subsidios, pues así se hace en otros países. ” Aquí, los beneficios por comprar uno es que no te cobran el Impuesto Sobre Autos Nuevos (ISAN) y te dan 50% de descuento en el refrendo, pero no es mucho. En mi caso, me dio más ventajas por ser empresa, pero falta mucho para que la gente que no tiene empresas sepa que sí le conviene”.

Otra ventaja, sobre todo en enero, cuando hubo desabasto de gasolina, es que no tuvo que hacer largas filas, pues en todo el mes llenó el tanque de cuatro cilindros una vez, ya que te rinde hasta 700 kilómetros.

“No contaminan…” Como parte de los beneficios de su trabajo, Erika Ramírez usa un auto eléctrico proporcionado por la empresa. Es un Nissan modelo 2015 que cuesta aproximadamente 380 mil pesos. Aunque estos vehículos no entran en alta gama, está bien equipado y la carga otorga un rendimiento de 149 kilómetros, lo que lo hace un vehículo citadino.

Los nuevos modelos de esa empresa, por otra parte, alcanzan los 700 mil pesos en promedio, pero el rendimiento es de 240 kilómetros por carga.

“La principal ventaja es que no contamina… y el ahorro de combustible es bastante bueno”.

También remarca el beneficio al medio ambiente: “Imagínate lo que dejas de contaminar. Es parte del futuro: que el tema no sea tanto económico sino ecológico”.

Por otra parte, considera como única desventaja el rendimiento de la carga, pues no se podría salir de viaje, “sólo usarlo dentro de la ciudad”.

La carga es el principal miedo al buscar un auto de este tipo, ya que en todo México hay pocas electrolineras.

Diego Oliden, taxista. Usa gas LP. EL INFORMADOR/Y. Mora Gas natural, otra alternativa El precio de un litro de gasolina es de 20 pesos en promedio, mientras que la misma cantidad, pero de gas LP, es de 11 pesos. Esto provoca que los conductores opten por un sistema que les permita utilizar su automóvil con gas LP, como Diego Oliden, un taxista que desde hace dos años instaló un tanque de gas para su vehículo, con la intención de ahorrar en combustible. “Sale más barato y me rinde más que la gasolina. Me da casi 17 kilómetros por litro, mientras la gasolina, 12”.

Algunos especialistas y empresarios sugieren la conversión de autos de gasolina a gas natural, ya que implica un costo de 35 mil pesos. Y por el precio de la gasolina, se recupera el gasto en tres años.

Narcís de Carreras, country manager de Fenosa México, indica que el desembolso anual en gas natural vehicular es hasta 50% inferior al de la gasolina. Esto se puede comprobar con el tanque del taxi de Diego, que es de 45 litros y lo llena cada dos o tres días con 495 pesos, en comparación con los 900 pesos que se gastaría con la gasolina. Aunque hay advertencias de daños en el motor, en la experiencia de Diego, “se mantiene bien haciéndole todos sus servicios mensuales”.

Propone mezcla de etanol Jesús trabaja un taxi desde hace cuatro meses y, para ahorrar en combustible, cada dos semanas le pone etanol. “Es más barato, pero más explosivo. Si se usa frecuentemente le hace daño a los carros, pero yo lo uso cada 15 días o cada mes. De 150 litros de combustible que gasto por semana, alrededor de 20 son de etanol”.

El etanol cuesta entre 11 y 14 pesos el litro, por lo que ahorra entre 552 y 768 pesos cada mes. “Se ahorra gasolina y se limpia un poco el sistema de inyección y la bomba, pero tiene que ser mezclado con la gasolina para que no le haga tanto daño al auto”.

El problema es que, en Guadalajara, no hay un solo dictamen que permita la venta de etanol como combustible, según Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. Por eso, el año pasado hubo operativos en el municipio para sancionar a los negocios que tuvieran este biocombustible a la venta.

Algunos dueños de talleres mecánicos defienden que es una buena alternativa, pero que aún no se cuenta con una infraestructura adecuada en el parque vehicular.

Jesús, chofer de taxi. Usa etanol. EL INFORMADOR/Y. Mora LA VOZ DEL EXPERTO

Más demanda, menor costo Marco Antonio Pérez Cisneros (director de la División de Ciencias Computacionales del CUCEI).

Los autos híbridos permiten usar dos fuentes de energía. Por su parte, los eléctricos se manejan sólo con este tipo de energía. De acuerdo con Marco Antonio Pérez, quien trabajó, junto con su equipo, en el diseño de un vehículo autónomo para la compañía automotriz BMW, los altos precios son por la poca demanda que existe, pero también porque las empresas encargadas de armarlos, “al estar en sus primeros modelos, están tratando de recuperar la inversión”.

Además, las compañías armadoras alegan que, aunque el precio es alto, a mediano y largo plazos se compensa la inversión con el ahorro en gasolina.

Sin embargo, alerta sobre la falta de capacidad de la red eléctrica, para la cual “tienen que proveer de una infraestructura adecuada, con fuentes de energía alternativa, en lugar de las que queman combustible y usan cascadas o marea del mar, sino fuentes naturales limpias”.

Ampliar esa red es otro reto.

Sigue: #DebateInformador

¿Qué opina de los costos y rendimientos de los vehículos híbridos y eléctricos?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

