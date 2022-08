Disney+ es cada vez más caroâ¦ a menos que quieras anuncios

Entornointeligente.com /

Mira por qué Disney+ supera pronósticos de Wall Street 0:42 Nueva York (CNN Business) — Disney+ se acaba de volver más caro, a menos que estés dispuesto a ver anuncios.

El nuevo nivel de suscripción a Disney+ con publicidad se estrenará en Estados Unidos el 8 de diciembre con un costo de US$ 7,99 al mes, según anunció la compañía este miércoles. Si ese precio te resulta familiar, debería serlo. Eso es lo que los consumidores pagan ahora mismo por Disney+, sin los anuncios.

El nivel premium de Disney+ que viene sin anuncios ahora será US$ 3 más caro, con costo de US$ 10,99 al mes, el mayor aumento de precios para el canal desde su debut en noviembre de 2019. La compañía subió los precios en un dólar en marzo de 2021.

El aumento de precios de Disney+ llega en un momento en que el servicio por streaming reportó un gran trimestre. El servicio sumó 14,4 millones de suscriptores en el tercer trimestre, superando las expectativas de Wall Street, alcanzando un total de suscriptores de 152,1 millones.

Los resultados hicieron que las acciones subieran hasta un 5,5% en las primeras operaciones después de la jornada.

En cuanto a los ingresos generales de la empresa, Disney recaudó US$ 21.500 millones en el segundo trimestre, un 26% más que el año pasado, y registró ganancias netas de US$ 1.400 millones, un 53% más que hace un año.

«Tuvimos un trimestre excelente, con nuestros equipos creativos y comerciales de primera clase impulsando un rendimiento excepcional en nuestros parques temáticos nacionales, grandes aumentos en la audiencia de deportes en vivo y un crecimiento significativo de suscriptores en nuestros servicios de streaming», dijo Bob Chapek, CEO de Disney, en la carta de la compañía a los inversores este miércoles.

Disney+ está consiguiendo $$$ Disney+ no es el único servicio de streaming de Disney que está subiendo de precio.

Hulu, que es propiedad mayoritaria de Disney, también subirá de precio, US$ 1 a US$ 7,99 para su plan con publicidad y US$ 2 a US$ 14,99, sin publicidad.

Uno de los planes que no tendrá un aumento de precio es el paquete premium de Disney, que une las ofertas de streaming de la compañía de Disney+ y Hulu sin anuncios junto con ESPN+. Su costo sigue siendo de US$ 19,99.

Este movimiento parece ser la forma en que Disney empuja a los consumidores a contratar toda su gama de servicios en lugar de solo uno. Y desde el punto de vista de los precios, es difícil decir que no a un paquete con tres servicios que cuesta solo US$ 9 más al mes que el mayor servicio de Disney.

Disney también está introduciendo dos nuevos planes de paquetes: uno es Disney+ y Hulu con anuncios por US$ 9,99; el otro son los tres servicios con anuncios por US$ 12,99.

La unión de los servicios de streaming parece ser el nuevo objetivo de las empresas de medios de comunicación.

Por ejemplo, Warner Bros. Discovery. La empresa matriz de CNN anunció la semana pasada que combinará sus dos servicios de streaming, HBO Max y Discovery+, el próximo verano.

Si la primera fase de la revolución del streaming, que comenzó alrededor de 2017, fue la «Guerra del Streaming», la siguiente fase podría considerarse la «Pelea de los Combos».

Entonces, ¿por qué su bolsillo de streaming está a punto de recibir otro golpe? Es porque construir un servicio de streaming exitoso es muy, muy caro.

Servicios como Disney+ gastan millones de dólares, si no miles de millones, en la creación de nuevos contenidos que atraigan a antiguos y nuevos suscriptores, así como en la costosa infraestructura para mantenerlo todo unido. Un ejemplo: las pérdidas de Disney en su unidad de venta directa al consumidor fueron de US$ 887 millones en el segundo trimestre, más del triple que hace un año.

El crecimiento del streaming también ha mostrado signos de madurez, es decir, un crecimiento más lento. Netflix, el rey del streaming, ha perdido suscriptores dos trimestres seguidos este año.

En todo el sector, atraer nuevos suscriptores se ha vuelto más difícil y, si las suscripciones se están desacelerando, los ingresos tienen que venir de alguna parte. Subir los precios es una forma fácil de hacerlo.

Y Disney puede salirse con la suya con este tipo de aumento de precios teniendo en cuenta la amplitud de su biblioteca.

Disney+ alberga algunas de las marcas más populares de todo el entretenimiento, como Marvel Studios, Pixar, Disney Animation y Star Wars. Hulu también cuenta con películas de 20th Century Studios y programas de FX, entre otros contenidos de gran interés.

Kareem Daniel, presidente de Disney Media & Entertainment Distribution, dijo en un comunicado el miércoles que la nueva oferta con publicidad, así como la nueva línea de planes de streaming de la compañía, «proporcionarán una mayor elección al consumidor en una variedad de precios para satisfacer las diversas necesidades de nuestros espectadores y atraer a un público aún más amplio».

