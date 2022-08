Disney+ Day: Thor: Love and Thunder y estrenos que llegan a la plataforma

Entornointeligente.com /

El Disney+ Day es un evento que se celebrará en todo el mundo el próximo 8 de septiembre y la víspera de esta fecha Disney anunció que realizara actividades en todos sus parques, junto a experiencias especiales con sus productos y en su plataforma de contenido vía streaming.

En el marco de esta celebración ya se confirmó que Thor: Amor y trueno, Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi , Tierra Incógnita, las versiones Sing-Along de Frozen, Frozen 2 y un nuevo corto animado de Los Simpson serán algunas de las novedades que se estrenarán en Disney+.

Estrenos de contenidos en Disney+ Day Thor: Love and Thunder Esta cinta muestra a Thor (dios del Trueno) en un viaje diferente a todo lo que ha enfrentado, pues ahora está en la búsqueda de la paz interior .

Pero su retiro es interrumpido por un asesino intergaláctico conocido como Gorr el ‘Carnicero de Dioses’ (Christian Bale), cuya misión es aniquilar a todos dioses.

Para combatir esta amenaza, Thor pide ayuda del ‘Rey Valquiria’ (Tessa Thompson), ‘ Korg’ (Taika Waititi) y su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) quien, para sorpresa de Thor, logra empuñar su martillo mágico, Mjolnir, y se convierte en la poderosa Thor.

Juntos se embarcan en una aventura cósmica para descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

Marvel Studios Unidos: Creando Thor: Love and Thunder En esta producción Taika Waititi, Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale y Tessa Thompson exponen secretos detrás de cámaras de la cinta de Marvel.

A través de entrevistas con el elenco y el equipo de filmación, los fans podrán conocer a profundidad todo lo que ocurrió en torno a la cinta.

Obi-Wan Kenobi: el regreso del Jedi

Este contenido expone cómo se hizo la serie original de Lucasfilm para Disney+ Obi-Wan Kenobi , una historia épica que comienza diez años después de los sucesos ocurridos en la cinta ‘Star Wars: La venganza de los Sith.

En este documental Ewan McGregor y Hayden Christensen hablan de sus papeles y brindan una reflexión sobre cómo fue la experiencia de contar una historia sobre Obi-Wan Kenobi, Darth Vader y la Princesa Leia.

Tierra Incógnita Esta serie sigue a Eric Dalaras (Pedro Maurizi), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres ocurrida ocho años atrás.

Eric decide escapar de su casa y regresar al pueblo de su infancia , Cabo Qwert, para hallar respuestas sobre el paradero de sus padres.

Versiones Sing-Along de Frozen y Frozen 2 Disney+ contará con nuevas versiones Sing-Along de las películas de Frozen y Frozen 2, para que los fans canten sus canciones favoritas con las letras en pantalla.

Pinocho Esta película de acción real y tecnología CGI ofrece una nueva versión del clásico de Disney, la cual es protagnizada por un muñeco de madera que al cobrar vida decide emprender aventura con el objetivo de convertirse en un niño de verdad.

Tom Hanks interpreta a ‘ Gepetto’ , el carpintero que construye y trata a Pinocho (Benjamin Evan Ainsworth) como si fuera su propio hijo.

She Hulk: Defensora de Héroes (nuevos episodios) Jennifer Walters (Tatiana Maslany), es una abogada especializada en casos legales relacionados con lo sobrehumano mientras lleva la vida de una soltera de unos treinta años que, además, es una gigante verde superpoderosa de más de dos metros de altura.

Cars: aventuras en el camino Cars: aventuras en el camino sigue a Rayo McQueen (con la voz de Owen Wilson) y a su mejor amigo Mate (con la voz de Larry the Cable Guy) mientras se dirigen al este de Radiador Springs en un viaje por carretera a través de Estados Unidos para reunirse con la hermana de Mate.

Creciendo Esta serie documental expone los retos, triunfos y complejidades de la adolescencia a través de diez historias sobre la madurez .

Las historias son representadas mediante una amplia gama de experiencias vividas , dando al público narrativas que ofrecen una mirada atractiva de la adolescencia y de las dificultades sociales que la juventud enfrenta en su camino hacia el autodescubrimiento.

Las aventuras de Bertie Gregory Bertie Gregory, de 29 años, explorador de National Geographic, lleva a los espectadores a realizar travesías emocionantes a los lugares más espectaculares y ocultos del mundo silvestre.

Esta producción cuenta historias extraordinarias de animales de la vida real, mientras se expone la belleza de criaturas emblemáticas que viven en algunos de los lugares más inhóspitos del planeta .

Beneficios y experiencias en parques de Disney

En el marco de la celebración del Disney+ Day, se anunció beneficios para los suscriptores , entre ellos el acceso anticipado a Walt Disney World y Disneyland Resort , oportunidades fotográficas especiales, entretenimiento y acceso a delicias culinarias .

Quienes visiten los parques temáticos de Disney tendrán acceso a ofertas especiales y divertidas experiencias.

Por ejemplo, el 8 de septiembre Walt Disney World Resort en Florida y Disneyland Resort en California ofrecerán actividades con personajes inspirados en Disney+, así como espacios para tomarse fotos con ellos.

Quienes estén suscriptos a Disney+ y cuenten con entradas a los parques temáticos o reservas, tendrán la opción de ingresar a los parques temáticos en Disneyland Resort y Walt Disney World Resort con 30 minutos antes del horario de apertura habitual.

