Disney+ comenzará el 12 de noviembre en EE.UU. y costará $ 6,99 al mes

Entornointeligente.com / El precio de Disney+ será inferior al de Netflix, que en enero subió el costo de su suscripción básica a 8,99 dólares al mes. | Fuente: Disney Mira también ¡Es oficial! Fox pasará a ser propiedad de Disney a partir de la medianoche Disney+ , el servicio de streaming que prepara Disney, estará disponible en Estados Unidos a partir del 12 de noviembre con un precio de 6,99 dólares al mes.

La compañía multimedia, que en marzo culminó la compra de 21st Century Fox por 71.300 millones de dólares , dio este jueves algunos detalles del servicio con el que pretende competir con otros gigantes del entretenimiento digital como Netflix o Amazon en una conferencia ante inversores que se celebró en su sede de Burbank (California, EE.UU.).

El precio de Disney+ en EE.UU. será inferior al de Netflix , que en enero subió el costo de su suscripción básica a 8,99 dólares al mes.

Tras su debut en Norteamérica, Disney+ comenzará un proceso de expansión por todo el mundo que durará unos dos años , todavía sin fechas exactas confirmadas, y que pasará por diferentes fases según las zonas.

En Europa llegará en el último trimestre de 2019 o el primero del año siguiente, mientras que en América Latina desembarcará en otoño de 2020.

“Disney+ marca un atrevido paso adelante en esta emocionante nueva era para nuestra compañía, una en la que los usuarios tendrán conexión directa con el increíble conjunto de contenido creativo que es el sello de The Walt Disney Company” , dijo el presidente y consejero delegado de Disney, Bob Iger.

Welcome to the family, @TheSimpsons . #DisneyPlus pic.twitter.com/OYAN1ziGsy

— Disney (@Disney) 11 de abril de 2019 Este nuevo servicio incluirá el catálogo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, entre otros.

Uno de los puntos más destacados fue el anuncio de que todas las temporadas de The Simpsons , la serie más popular de la historia de la animación, estarán disponibles en Disney+ desde su primer día gracias a la adquisición de 21st Century Fox .

Además, Disney aseguró que en el primer año de Disney+ estrenará más de 25 series y 10 películas nuevas. (EFE)

Noticias Relacionadas Filtran póster oficial de Star Wars Jedi: Fallen Order, el próximo gran videojuego de la franquicia “El rey león”: Timón y Pumba hacen su primera aparición en el nuevo tráiler La orden Jedi es referenciada en nuevo teaser de ‘Star Wars Jedi: Fallen Order’ Disney presentó un minuto de “Avengers: Endgame” con nuevas imágenes y parte de la trama

LINK ORIGINAL: Rpp Noticias

Entornointeligente.com