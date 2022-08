Disminución de la tarifa eléctrica centra diálogo en Panamá

Entornointeligente.com /

Las conversaciones entre las organizaciones sociales y el Gobierno de Panamá se estancaron este viernes en la discusión de la rebaja de la tarifa eléctrica debido a que las autoridades no aceptan las demandas del movimiento popular.

LEA TAMBIÉN:

Docentes de Panamá discuten acuerdos de mesa de diálogo

El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, señaló que resulta irresponsable la disminución en un 45 por ciento del costo del fluido eléctrico como exigen las organizaciones en el marco de las negociaciones del quinto tema de la agenda.

Tejada apuntó que la única solución para rebajar el precio de la electricidad es la implementación de un subsidio estatal para determinados sectores, como se ha venido ejecutando en el tema del combustible.

Profundas diferencias en diálogo sobre energía eléctrica en Panamá

NO LES DECIMOS QUE NO GANEN, LES DECIMOS QUE NO NOS ROBEN. pic.twitter.com/1hRBWkxInq

— Jean Fuentes (@FuentesJeanc) August 5, 2022 El líder de la Asociación de Maestros Independientes, Armando Espinosa, rechazó que los delegados del Gobierno en el debate de este punto intenten sugerir el tema de los subsidios, y aseguró que con ello se quiere endeudar al pueblo panameño, el cual «está claro en lo que quiere», dijo.

Subrayó que el Gobierno no quiere tocar a los oligopolios del sector eléctrico y demandó a los representantes del Ejecutivo explicar por qué, al tiempo que afirmó que las autoridades han expresado de manera abierta y descarada que no rebajarán la tarifa eléctrica.

En julio pasado, una de las organizaciones que convocó a las recientes protestas antineoliberales, la Alianza Pueblo Unido por la Vida, la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), presentó un conjunto de propuestas en el sector electroenergético, las cuales incluyen la nacionalización de las empresas eléctricas.

Sobre este punto, el gerente de la Empresa de Generación Eléctrica (Egesa), Carlos Carcache, señaló que las empresas poseen contratos por largos periodos, por lo que romper con los mismos significa violar la seguridad jurídica.

#MesaDelDialogo

➡️A las 10:55 am de hoy, 5 de agosto de 2022, se reinicia el Diálogo por Panamá en torno al tema de la Rebaja de Energía. #IglesiaFacilitadora pic.twitter.com/W3yCer5G3l

— Panorama Católico (@pacatolico) August 5, 2022 Por otro lado, el gerente general de la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa), Carlos Mosquera, puntualizó que la nacionalización puede comprometer el desarrollo de las infraestructuras de generación, distribución y transmisión eléctrica.

Las organizaciones populares insisten en la nacionalización del sector por considerarlo estratégico, y exigen al Gobierno la rebaja de tarifas para que todos los panameños paguen un precio bajo y justo.

Entre otras valoraciones, los delegados de los sectores populares consideraron vergonzoso que más de 350 escuelas, centros productivos y un 90 por ciento del territorio de la comarca originaria Ngäbe Buglé aún no dispongan de electricidad.

Las partes negociadoras, que se reúnen en la provincia de Coclé (oeste), solamente han coincidido, respecto al quinto punto de la agenda, en la necesidad del suministro fluido de electricidad y de no aplicar políticas de racionamiento en las instituciones públicas.

LINK ORIGINAL: Telesur TV

Entornointeligente.com