Disidencias de las Farc retaron a MinDefensa al aparecer de nuevo en Tibú

Una vez más, las disidencias del Frente 33 de las Farc hacen de las suyas en Tibú. Esta vez su presencia fue en el sector conocido como Barrio Largo, el cual está en la vía que de esta población lleva al municipio El Tarra.

El hecho tuvo lugar sobre las 4:00 de la tarde de este sábado, en un video se ve a un grupo de hombres armados, portando prendas militares y usando brazaletes alusivos a esta organización armada.

En las imágenes se logra observar que estos sujetos, montan un retén, al igual que los puestos de control de la Policía y en el mismo detienen vehículos y motocicletas, requisan a las personas, igualmente los automotores y se despiden de las personas dándole la mano.

En el video que dura más de dos minutos, los hombres de alias «Jhon Mechas» le envían un mensaje al ministro de defensa , Diego Molano, diciéndole que están esperando los grupos especiales del Ejército que prometió para retomar el orden público en el municipio.

Inicialmente se alcanza a «nos encontramos a tan solo 3 minutos del casco urbano de Tibu, prestando seguridad a la zona veredales de este bello municipio , y seguiremos con nuestro patrullajes porque nuestra mayor intención es mantener al pueblo catatumbero, con seguridad ya que el estado no la presta, y así mismo el estado la tiene olvidado las carreteras, el tema de salud, los niños con sus estudios» indica uno de los hombres armados.

Para finalizar, señalan que «seguiremos aquí en pie de lucha esperando las fuerzas especiales que va a mandar el Ministro de Defensa. Vencer o morir, Farc Ep 33».

Este hecho se da un día después de que el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro visitara esta población y recorriera sus calles, brindando un mensaje de confianza a la población tibuyana.

El alcalde de Tibú, Nelson Leal, en un video que ha sido compartido en la página de la alcaldía de este municipio les ha pedido a sus habitantes no replicar videos que puedan ponerlo en riesgo a él y su familia.

«Tras los últimos hechos he sido víctima de burlas y acusaciones que no sólo me colocan en riesgo si no también a mí familia, yo no soy partidario de la guerra, no tengo armas, no he empuñado alguna en toda mi vida»; indicó el mandatario municipal.

Y termina diciendo, «hoy le hago un llamado a la comunidad a evitar difundir imágenes que puedan ser perjudiciales para mí integridad y de todos los que conforman mi hogar, hacer el daño a otra persona hace parte de la violencia» concluyó el alcalde Nelson Leal.

