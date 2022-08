Diseños de las camisetas para el Mundial de Qatar generan escasa polémica en Chile

Entornointeligente.com /

Ayer se terminaron de conocer todas las camisetas que vestirán los 32 equipos participantes en la próxima Copa del Mundo. Como suele ocurrir, los diseños generaron polémica entre hinchas y periodistas, pero en el caso de Chile la presentación de las camisetas no generó demasiados enfrentamientos de posturas. «Algunas camisetas me gustan más, otras menos, pero la verdad es que no las analicé en detalle porque trato de no seguir las noticias del Mundial. Me deprime bastante», confesó un transeúnte entrevistado para un informe de la televisión chilena. Un usuario de Twitter que escribió «No sé en qué estaban pensando los diseñadores de Puma cuando pensaron las camisetas suplentes de las selecciones que visten» recibió como respuesta: «Creo que son lindas». Ante este mensaje, se limitó a escribir: «Ahora que me decís, sí, son lindas. Creo. Yo qué sé».

Según un experto en márketing consultado para una nota de un periódico, en el país trasandino se está registrando un fenómeno conocido como «apatía comprensible». «La gente dice: ‘¿Para qué me voy a preocupar por un fenómeno que no me afecta para nada? Prefiero concentrarme en las cosas que tienen que ver con mi mundo cotidiano’. Claramente, no podemos cuestionarlos».

Reacciones en Uruguay: «La camiseta suplente es una poronga!!! La mascota del termo es horribleee!!!! La pelota del Mundial es una porqueríaaaaaaa!!!! Andate, Muslera!!!!!!». Uruguayo promedio opinando en Facebook.

Suscribite o ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito

Suscribite para guardar este artículo para leer después

Suscribite ¿Ya tenés suscripción?

Ingresá Suscribite para guardar este artículo como favorito Suscribite para guardar este artículo para leer después Suscribite ¿Ya tenés suscripción? Ingresá Comentar este artículo Comentar Suscribite para comentar ¿Ya tenés suscripción? Ingresá

LINK ORIGINAL: La Diaria

Entornointeligente.com