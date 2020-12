Winter scenery of Yudaokou pasture in Chengde, Hebei

Entornointeligente.com /

Aerial photo taken on Dec. 4, 2020 shows the winter scenery of Yudaokou pasture in Chengde City, north China’s Hebei Province. (Photo by Wang Liqun/Xinhua)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>| | < < 11 Next 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>|

Entornointeligente.com