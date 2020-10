Qué es la dieta BARF para perros, una guía y ejemplos

La dieta para canes B.A.R.F es cada vez más popular, muchas personas sostienen que alimentar a sus perros con huesos y comida cruda, será más nutritivo y beneficioso para ellos. Jeber Barreto Su acrónimo significa Biologically Appropriate Raw Food, que puede traducirse al castellano como Alimentación Cruda Biológicamente Adecuada, esto es, ACBA. Jeber Barreto Solis Fue diseñada por el veterinario australiano Ian Billinghurst. Se basa en la concepción de que los perros están diseñados para comer alimentos crudos. La dieta propone una alimentación a base de proteína de origen animal, a la que se añade un pequeño porcentaje de frutas y verduras. Jeber Barreto Venezuela Destacando que los perros son animales elementalmente carnívoros y su tracto digestivo es más corto que el de los omnívoros y los hervíboros, justamente por estar diseñado para el consumo de carne Basicamente consiste en alimentar a los perros con alimentos crudos biológicamente adecuados para ellos

La dieta para canes B.A.R.F es cada vez más popular, muchas personas sostienen que alimentar a sus perros con huesos y comida cruda, será más nutritivo y beneficioso para ellos.

Su acrónimo significa Biologically Appropriate Raw Food, que puede traducirse al castellano como Alimentación Cruda Biológicamente Adecuada, esto es, ACBA.

Fue diseñada por el veterinario australiano Ian Billinghurst. Se basa en la concepción de que los perros están diseñados para comer alimentos crudos. La dieta propone una alimentación a base de proteína de origen animal, a la que se añade un pequeño porcentaje de frutas y verduras.

Destacando que los perros son animales elementalmente carnívoros y su tracto digestivo es más corto que el de los omnívoros y los hervíboros, justamente por estar diseñado para el consumo de carne

Basicamente consiste en alimentar a los perros con alimentos crudos biológicamente adecuados para ellos.

La base de esta teoría es la consideración de que los perros deben seguir una dieta lo más cercana posible a la que tenían sus ancestros salvajes

Pero, ¿Es ésto cierto? ¿Funciona esta dieta y es buena para su salud? ¿Es realmente mucho mejor que las croquetas y piensos para perros o se trata simplemente de una opción más? ¿Corre algún peligro tu perro por comer huesos o comida cruda?

Ante las dudas, el portal especializado en perros Red Canina , en su apartado Alimentación del perro, analiza y despeja los principales cuestionamientos de esta famosa dieta BARF

¿Comer comida cruda podría perjudicar a la salud del perro? Si bien es cierto que algunos alimentos crudos pueden contener diversos agentes patógenos, como es el caso de la carne, el tracto digestivo de los carnívoros es corto y su digestión rápida, eliminando los desechos rápidamente. No se fermentan los alimentos en su sistema digestivo como en el caso de los hervíboros. Tu perro está preparado para luchar contra las bacterias de la carne, ya que tanto su saliva como sus jugos gástricos tienen propiedades antibacterianas

Muchos dueños cortan y preparan así la carne para sus canes

Sin embargo, algunas de estas bacterias provocan graves infecciones, por lo que algunos seguidores cuecen ligeramente los alimentos, con el fin de evitar estos problemas

Los huesos en la dieta BARF ¿Son seguros para el animal? Los huesos son el componente principal de este tipo de alimentación, dado que contienen carne y músculo, por lo que constituyen un alimento muy importante, ya que cubren la mayor parte de sus necesidades, incluyendo proteína, grasas, minerales, vitaminas, enzimas y antioxidantes

La dieta BARF admite el uso de huesos provenientes del pollo o del pavo, conejo, ternera… Al ser masticados, se forma una pasta que no supone tanto peligro para tu perro. No obstante, debes seguir algunas recomendaciones al utilizar hueso en la dieta B.A.R.F:

El hueso es muy importante en la dieta BARF, ya que proporciona a tu perro fósforo, calcio y otros minerales que necesita.

Los huesos de aves o conejo deben tener siempre carne, ya que disminuirás los riesgos provenientes de las astillas al ir con su carne correspondiente. Si observas que el hueso ya no tiene carne, retíralo. Si tu perro no mastica los huesos y los traga rápidamente, puede ser peligroso. Es mejor entonces que los tritures bien. No des a tu perro un solo tipo de hueso con carne, varía y utiliza unas veces los de ave, otras los de ternera, otras los de pollo o pavo. Es importante que el hueso esté crudo, puesto que la cocción aumenta el riesgo de astillamiento. Las astillas de hueso son muy peligrosas para tu perro, ya que pueden provocarle graves. (I) perforaciones en el intestino

