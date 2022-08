Discotecas estão «a 70 ou 80%». Outono pode ser «sufoco» com pagamento de dívidas à banca

Entornointeligente.com /

O verão já é feito sem restrições, mas os espaços de diversão noturna ainda não estão a funcionar na totalidade. A afirmação é feita por Ricardo Tavares, da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores (APBDA). «Na esmagadora maioria, as casas estão a funcionar a 70 ou 80 por cento da capacidade máxima», diz ao DN.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na quinta-feira, tudo aponta para que este verão seja um dos melhores – se não mesmo o melhor – de sempre. Pelo menos na hotelaria. Isto porque o caso muda de figura nas discotecas e nos espaços de discussão noturna, explica Ricardo Tavares. «As pessoas continuam em festa, vão a discotecas mas, ainda assim, é um ano um bocadinho atípico», afirma o responsável. José Gouveia, da Associação Nacional de Discotecas, concorda: » A cultura da noite perdeu-se um bocadinho. Há toda uma geração que ia começar a sair à noite que acabou por não o fazer. Os que saíam antes também acabaram por mudar de hábitos e a noite reconfigurou-se um pouco.»Além disso, considera José Gouveia, «as discotecas começaram a ter concorrência, sobretudo de conceitos que juntam a restauração e a diversão e que fazem com que as pessoas acabem por ir jantar e fiquem para o resto da noite. Os grandes centros urbanos perderam muita noite.»

Outono pode ser período negro Num setor que está agora a recuperar dos constrangimentos dos últimos tempos, os próximos meses podem ser fáceis. «A partir de outubro ou de novembro, os empresários vão ter de começar a pagar as dívidas contraídas à banca no período de pandemia» e, aí sim, «o setor vai começar a sentir na pele os efeitos». Juntando a isto, considera Ricardo Tavares: «É impensável sequer equacionar mais medidas e restrições ligadas à covid-19 com a chegada do inverno. Depois de um verão com tanta liberdade de pessoas, acho que nem o governo pode pensar em algo assim. O tecido empresarial não aguenta mais».

Para já, em pleno verão, o registo é festivo. Mas nem tudo é positivo. Segundo o presidente da APBDA, têm existido, nos últimos tempos, queixas – sobretudo de turistas – devido ao fecho de esplanadas de bares, maioritariamente em Lisboa. O responsável afirma que, já por mais do que uma ocasião, «as esplanadas fecham de um dia para o outro. As licenças não são renovadas e há pessoas que, num dia, estão num espaço e, no dia a seguir, chegam lá e o espaço onde estiveram já não tem esplanada. «Isso acaba por afastar as pessoas», considera. Estes casos têm acontecido sobretudo em Lisboa, «no Bairro Alto e no Cais do Sodré».

«A Administração Interna pouco ou nada tem feito pela segurança dos espaços. O governo é exigente com os empresários mas pouco exigente consigo próprio.»

Além disso, nas últimas semanas têm também sido conhecidos relatos de alegados problemas com a falta de policiamento na noite de Lisboa e Porto. Na ótica do presidente da APBDA, «o problema é outro». No que ao Bairro Alto diz respeito, «é um falso problema. Há uma esquadra na zona, tem efetivos e não fechou». Por sua vez, José Gouveia deixa críticas ao governo central. «Não faz qualquer sentido ser exigido aos espaços uma estratégia de vigilância e de segurança quando o próprio governo não tem uma estratégia de segurança para a noite. A Administração Interna pouco ou nada tem feito pela segurança dos espaços», refere, apontando: «O governo é exigente com os empresários, mas pouco exigente consigo próprio.»

«A Polícia Municipal persegue os empresários»

O presidente da Associação Portuguesa de Bares, Discotecas e Animadores aponta falhas ao executivo de Lisboa liderado por Carlos Moedas. «Quando um dono ou um empregado de um estabelecimento vê alguma tentativa de assalto ou algo parecido, alerta a Polícia Municipal que diz que não é competência deles, mas sim da Polícia de Segurança Pública», refere Ricardo Tavares, acrescentando: «Muitas vezes, a própria Polícia Municipal acaba por pedir licenças e documentação aos estabelecimentos e multa os proprietários». Na ótica do responsável, isto demonstra que «a Polícia Municipal persegue os empresários». Também José Gouveia aponta falhas na segurança: «As esquadras móveis não fucionam, foram um paliativo. Nada é feito, sobretudo por uma questão de teimosia do governo.»

