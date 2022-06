Dirigentes sindicales denuncian que no puede haber proceso electoral sin reincorporación de trabajadores

Entornointeligente.com /

Pese a que el Consejo Nacional Electoral levantó la suspensión de lapsos en materia gremial y sindical, los secretarios generales de estas organizaciones manifiestan sentir desconfianza ante un proceso que, en sus palabras, sin siquiera haber empezado ya está amañado.

La queja se fundamenta en que al menos el 70% de los trabajadores de las empresas básicas se mantienen desactivados tras la pandemia , época en la que la directiva tildó a una gran masa trabajadora como «no requerida».

Pese a la normalización de la emergencia sanitaria, los obreros no han sido llamados para reincorporarse a sus funciones, en consecuencia, no podrán ser parte del proceso electoral.

Asimismo aseguran que la persecución sindical por parte del Estado dio como resultado el bloqueo de la ficha de trabajo de representantes como Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, quien desde 2018 no puede entrar a la empresa.

Según los dirigentes de la Federación de Trabajadores de Bolívar, CVG Bauxilum y Ferrominera, estas circunstancias suscitan la opacidad del proceso electoral y pueden inclinar el resultado hacia una tendencia que no representa a las mayorías.

Especialistas en Derecho Laboral aseveran que la visita de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ente que tiene un proceso investigativo en Venezuela desde 2018, es la responsable de que el régimen haya tomado la decisión de abrir el proceso electoral, ya que la libertad sindical (establecida como un derecho en el convenio 87) fue uno de los puntos que la investigación arrojó están siendo vulnerados en el ámbito nacional.

El presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, Fidel Brito, denunció que estos procesos estaban paralizados debido a cuestiones políticas, ya que el gobierno anulaba los comicios en los que no obtenía el triunfo.

«Esa queja fue interpuesta en la OIT y se llegó al acuerdo de que los trabajadores pudiésemos ir a los procesos de elecciones sindicales, siempre y cuando cumpliéramos con lo que establece el artículo 388 y el 415, eso tiene que ver con las finanzas y la actualización de la data de los sindicatos. Realmente los resultados deben ser respetados por el CNE, anteriormente, cuando el gobierno perdía las elecciones, el CNE invalidaba el proceso», aseguró Brito.

Al respecto, el artículo 415 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) establece que la junta directiva del sindicato está obligada a rendir cuentas del uso y administración de los fondos de la organización.

– ¿Considera que la renovación de autoridades dará buenos resultados a largo plazo?

– Nosotros vamos a relegitimar porque eso nos va a dar la garantía de sentarnos con el patrono y exigir el respeto a nuestra autonomía para discutir las convenciones colectivas. Ellos trancan los procesos de elecciones para dejarnos solo en funciones administrativas: cuando no estamos relegitimados no podemos interponer pliegos conflictivos ni discutir convenciones colectivas.

La Lottt limita las atribuciones de las organizaciones sindicales cuando estas no renuevan sus directivas, pese a que la misma ley establece que estas figuras no pueden ser disueltas, la ausencia de elecciones limita a los representantes sindicales a funciones únicamente administrativas.

Desactivación masiva empaña la legalidad del proceso electoral Según el artículo 405 de Lottt, el sindicato es el encargado de hacer la convocatoria a elecciones y, además, de notificar el proceso al Poder Electoral. No obstante, debido a las protestas de 2018 en razón del memorándum 2792, que erradicaba los beneficios de los contratos colectivos, la mayoría de los dirigentes sindicales fueron desactivados de las compañías donde laboraban.

Esta situación impide la normalidad del debido proceso, ya que las empresas no cuentan con organizaciones sindicales aceptadas por la directiva, en consecuencia, el proceso de constituir la comisión electoral, ente que deberá velar por el cumplimiento de los estatutos y la transparencia del proceso, no tiene sobre quién recaer.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco, Rubén González, no puede pisar la estatal desde 2018, cuando fue arrestado por 17 meses tras liderar una protesta. Al respecto, González aseguró que no es un proceso que inspire confianza al movimiento sindical.

Fidel Brito, presidente de la Federación de Trabajadores del estado Bolívar, denunció que esos procesos estaban paralizados debido a cuestiones políticas, ya que el gobierno anulaba los comicios en los que no obtenía el triunfo. «Yo me pregunto cómo es que se van a hacer las elecciones si tenemos casi al 60% de los trabajadores fuera de las áreas de trabajo. Cómo es que se van a hacer estas elecciones y los dirigentes sindicales están fuera de las instituciones, les quitaron todo, los jubilaron forzosamente, los despidieron… Si las hacen de esa forma, ya el proceso está amañado. Cómo pueden los secretarios generales ir a elecciones cuando están por fuera y no los han restituido a su cargo. Lo que estamos pidiendo es que cumplan con las reglas. Los sindicatos tienen sus estatutos y su forma de organizar, es el sindicato legítimo y elegido por los trabajadores que tiene la autonomía», zanjó.

– ¿Es posible obtener resultados ante la posibilidad de discutir nuevos contratos colectivos?

– Hemos sido un poco pesimistas sobre los nuevos convenios, estamos ante un régimen forajido y delincuencial. Estoy de acuerdo con la discusión de la convención colectiva, pero cuáles serán las bases que tendrán los sindicatos para ir a la discusión. Yo tengo una convención que tiene 210 cláusulas en Ferrominera, ¿me las van a aprobar o es una discusión como a ellos les dé la gana? El procedimiento comprende un anteproyecto, se revisan las cláusulas y se hace un nuevo proyecto que se debe aprobar en la Asamblea de Trabajadores para llevarlo a la Inspectoría del Trabajo.

– Estamos ante un régimen que no le importa el beneficio de los trabajadores ni la producción. A ellos lo que les importa es hacer el plan que tienen ahí de las inversiones, esas inversiones son amañadas con los aliados de ellos. Eso es una adjudicación a los testaferros del gobierno, nosotros conocemos a los iraníes y los rusos. Esta venta de acciones es un anzuelo para que la gente venga a invertir, pero eso va a venir con sus aliados. ¿Qué empresario nacional o internacional serio va a invertir donde no le garanticen la inversión? Sabiendo de antemano que se ha invertido mucho dinero, en Ferrominera Orinoco se habla de 850 millones de dólares, que uno no sabe cómo los invirtieron.

Un artilugio para secuestrar los sindicatos El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina, Rolando Muñoz, calificó como positivo el levantamiento de la suspensión; no obstante, considera que no están dadas las condiciones para que el resultado del proceso sea transparente.

«Cómo van a realizar elecciones si el 70% de los trabajadores están en sus casas y los dirigentes sindicales que no son adeptos al gobierno están afuera y con ficha bloqueada. Hay trabajadores que no han vuelto a ser activados tras la pandemia», esgrimió.

Muñoz denunció que mientras muchos empleados permanecen desactivados bajo la excusa de la pandemia, la empresa está contratando personal nuevo y joven; este personal entra condicionado, ya que no cuentan con beneficios contractuales, contrato colectivo ni ningún tipo de beneficio laboral.

«Es una estrategia para apoderarse de los sindicatos. Saben que si nosotros participamos como está establecido en la ley, les vamos a dar una paliza. Ahorita tienen controlados a los trabajadores con la bolsa de comida, los bonos y un salario que no nos alcanza para nada. Nos quitaron el listín de pago y nos sabemos ni qué cobramos. Cómo podemos ir a unas elecciones amañadas».

Al respecto, un grupo de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco tiene más de un mes protestando a las afueras del portón tres para exigir la reactivación del personal. La desactivación responde a la sobrecarga de personal que se vivió durante la pandemia; sin embargo, pese a que el esquema 7×7 fue abolido y las condiciones laborales han vuelto a la normalidad, al menos 2 mil empleados de la empresa continúan desactivados. Esto resulta en una pérdida del 40% del salario y la ausencia de beneficios como cesta de comida y bonificaciones.

Fuente: Correo del Caroní

LINK ORIGINAL: El Carabobeno

Entornointeligente.com