A expulsão do militante histórico do PS, Maximino Serra, poderá ser anulada. Um grupo de cerca de duas dezenas de dirigentes socialistas entregaram um requerimento nesse sentido ao presidente do partido, Carlos César, na última reunião da comissão nacional, soube o PÚBLICO.

