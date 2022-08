Diretor do FBI está preocupado com ameaças de apoiantes de Trump

Entornointeligente.com /

O diretor do FBI, Christopher Wray, disse na quarta-feira que está preocupado com as ameaças dos agentes da polícia federal estão a receber, depois de terem aumentado na sequência das buscas feitas à mansão de Donald Trump.

Durante uma conferência de imprensa a partir de Omaha, no Nebraska, Wray disse que as ameaças aos agentes sempre o preocuparam.

Desde que o próprio Trump criticou as buscas feitas pelo FBI à sua propriedade de Mar-a-Lago, no estado da Florida, as ameaças ao FBI cresceram acentuadamente nas redes sociais usadas habitualmente pelos apoiantes do multimilionário.

O FBI levou cerca de uma dúzia de caixas da residência de Trump, confirmou uma advogada do empresário à comunicação social norte-americana.

A advogada acrescentou que os agentes do FBI a informaram que estavam à procura de informação classificada que não deveria ter saído da Casa Branca.

LINK ORIGINAL: iOnline

Entornointeligente.com