Diresa Ucayali confirma que se elevó a 4 los casos de viruela del mono en la región

La obstetra, Middley Balabarca, directora encargada de la Salud de las Personas de la Diresa, manifestó que en estos momentos la región está en el escenario 1 y es probable que pase al escenario 2 si los casos se incrementan. En declaraciones a Tv Perú, desde la ciudad de Pucallpa , añadió que no se puede descartar la ocurrencia de más casos, toda vez que están a la espera de los resultados realizados a otras personas, que de ser positivos ya Ucayali se ubicaría en un escenario 2. Lea también:[Viruela del mono: ¿cómo se transmite y qué debemos hacer para no contagiarnos? Balabarca mencionó que ante esta posibilidad es necesario que la población cumpla con las medidas de bioseguridad establecidas, como el uso de mascarillas, no tener contacto con las personas que tienen erupciones en el cuerpo y evitar relaciones sexuales de riesgo. Casos a escala Nacional El último informe del Ministerio de Salud indica que a escala nacional, los casos acumulados de la viruela del mono ascienden a 1,128, y se distribuyen en 16 regiones. La Libertad es la región con mayor número de casos (51) . Le siguen Arequipa (27), Lima Provincias (10), Cusco (7) y Piura (6). En Ica se registran 5 casos al que en Áncash; en Ucayali y Lambayeque 4 en cada región; en Loreto y Junín 3, en tanto que en Cajamarca, Huánuco, Tacna y San Martín, 2 en cada región. En Lima capital hay 925 los casos y 70 en la Provincia Constitucional del Callao. ??El Ministerio de Salud informa que 519 personas han sido dadas de alta por #ViruelaDelMono y se han detectado 60 casos nuevos y todos vienen recibiendo asistencia médica. Se viene realizando seguimiento a sus contactos. pic.twitter.com/jqxl59lVMf

— Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) August 21, 2022 Recomendaciones La viruela del mono es una enfermedad originada por un virus que ocasiona erupciones en la piel, parecidas a granos o ampollas. Por ello, el Minsa brinda una serie de recomendaciones para evitar el contagio: lavarse las manos con agua y jabón constantemente o utilizar alcohol en gel o líquido para desinfectarlas; evitar tener contacto físico estrecho, incluido el sexual, con personas que tengan erupciones o ampollas que puedan ser sospechosas de la viruela del mono y limitar el número de los contactos sexuales ocasionales. Asimismo evitar tener contacto piel con piel en lugares con gran flujo de personas, como discotecas o saunas; utilizar una mascarilla KN95 o doble mascarilla (una de tela y una quirúrgica); si tiene algún malestar, erupciones o ampollas no reunirse con otras personas ni realice sus actividades cotidianas. Hay que tener en cuenta que si tienes una persona en casa con viruela del mono, debes seguir cuidados específicos para no contagiarte. (FIN) NDP/JCB/TMC Más en Andina: ????Este Día Mundial del Folclor, conoce las danzas peruanas declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la @UNESCO . ?? https://t.co/LFqWIPV1wk pic.twitter.com/qydizyS0KO

