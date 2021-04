Director del Manuel Amador Guerrero pide ubicar fuentes confiables para saber sobre la covid-19

Entornointeligente.com / A lo largo de la pandemia las autoridades hospitalarias también han tenido que luchar contra la desinformación que causa intranquilidad en la comunidad, y sobre todo en los adultos mayores, así lo precisó Publio De Gracia, director médico del Complejo Hospitalario Dr. Manuel Amador Guerrero , en la provincia de Colón.

Versión impresa Manifestó que la población debe estar informada por medio de las las fuentes oficiales, del Minsa y de la Caja de Seguro Social, sobre todo lo relacionado con las acciones contra la pandemia.

De Gracia detalló que en las diferentes redes sociales se publica mucha información falsa, que provoca el caos en la población.

El también epidemiólogo señala que existen varios temas como el uso de remedios caseros para combatir la covid-19 , pero no es lo más recomendable, y lo que si es indispensable es mantener las medidas de bioseguridad ya establecidas.

De Gracia destacó que la población debe mantener el uso de mascarillas y pantalla facial en los lugares públicos y en el transporte, además de todas las medidas de bioseguridad ya establecidas por las autoridades de salud, con el fin de minimizar el riesgo de enfermarse de la covid-19.

También hizo un llamado para que se eviten las aglomeraciones en las playas en Colón , ya que ha quedado evidenciado que en estos lugares de esparcimiento no se cumplen las medidas de bioseguridad.

El doctor De Gracia, detalló que el hecho de que en la provincia de Colón haya una disminución de casos, no significa que deben relajarse las medidas de protección.

Dijo además que el equipo Unificado de Trazabilidad del Minsa se mantiene trabajando los siete días de la semana en las comunidades, haciendo labor de concienciación para la población.

Según las últimas cifras hay unos 166 casos activos de covid-19 y se estima que unas 300 personas han fallecido desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020.

