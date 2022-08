Director del FBI denuncia amenazas a agentes tras allanamiento de residencia de Trump

Entornointeligente.com /

Las amenazas y los llamados a las armas han aparecido en los rincones de internet preferidos por los extremistas de derecha desde que Trump anunció el allanamiento a su residencia.

OMAHA, EEUU — El director del FBI, Christopher Wray, criticó duramente el miércoles a los partidarios del expresidente Donald Trump que han usado una retórica violenta tras el allanamiento de la agencia a la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida.

Wray, quien fue nombrado para dirigir el FBI por el propio Trump en 2017, dijo que las amenazas que circulan en línea contra los agentes federales y el Departamento de Justicia son «deplorables y peligrosas».

«Siempre me preocupan las amenazas a los cuerpos de la ley», declaró Wray, «La violencia contra las agencias de la ley no es la respuesta, no importa con quien se esté indignado».

Wray hizo los comentarios después de una conferencia de prensa durante una visita a la oficina del FBI en Omaha, Nebraska, donde discutió el foco de la agencia en la seguridad cibernética. Sin embargo, declinó responder preguntas sobre el allanamiento a la vivienda de Trump.

Las amenazas y los llamados a las armas han aparecido en los rincones de internet preferidos por los extremistas de derecha desde que Trump anunció el allanamiento. Las reacciones incluyen amenazas de muerte a agentes federales y al propio secretario de Justicia, Merrick Garland.

También lea Secretario de Justicia pide revelar orden de allanamiento a residencia de Trump En Gab, una red social popular entre los supremacistas blancos y los antisemitas, un usuario bajo el nombre de Stephen dijo estar esperando «el llamado» a una revolución armada.

«Todo lo que se necesita es un llamado y millones se armarán para recuperar este país. Es algo que terminará en menos de dos semanas», dijo el mensaje.

Otro usuario de Gab imploraba: «¡Comencemos con esto! Este régimen no elegido e ilegítimo cruzó la línea con su acción de la GESTAPO! ¡Ya ha pasado la hora de limpiar la basura de los socialistas liberales en la sociedad americana!»

El Departamento de Justicia ha estado investigando el posible mal manejo de información confidencial después de que los Archivos Nacionales y Administración de Documentos indicaron que habían recogido de Mar-a-Lago 15 cajas de archivos con información confidencial hace unos meses.

