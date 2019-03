Director de OMS visita centro de tratamiento contra ébola en RD del Congo| Spanish.xinhuanet.com

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

NACIONES UNIDAS, 10 mar (Xinhua) — El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) visitó un centro de tratamiento contra el ébola en República Democrática del Congo después de un ataque de milicianos y pidió proteger estos centros en medio de un letal brote epidémico.

Horas después del ataque del sábado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, recorrió el centro en la ciudad de Butembo, el cual también fue atacado la semana pasada, y agradeció al personal su firme dedicación.

La visita se produjo al concluir la misión de tres días de Ghebreyesus en República Democrática del Congo, junto con otros altos funcionarios de la OMS y Estados Unidos, para reunirse con el presidente, funcionarios del gobierno, organizaciones socias y rescatistas locales involucrados en la respuesta al brote. También habló con un grupo de socios, oficiales y personal en Butembo.

“La gente de Katwa y Butembo, al igual que en las demás comunidades afectadas por el ébola, desean y merecen un lugar para recibir atención y tener oportunidad de supervivencia”, dijo.

“No merecen sufrir en sus hogares mientras contagian a sus seres queridos; no merecen sufrir en centros de salud con insuficientes recursos mientras infectan a los trabajadores médicos”, añadió.

Después de cuidadosa negociaciones, se permitió que los trabajadores médicos se quedarán en el área repleta de decenas de grupos armados, según informes. Pero los ataques contra centros de tratamiento obstaculizan en gran medida la capacidad de contención del virus porque el miedo impulsa a las personas a huir.

Para controlar el ébola, Ghebreyesus explicó que “debemos alcanzar un delicado equilibrio entre brindar atención accesible, mantener la neutralidad de la respuesta y proteger a los pacientes y al personal de los ataques de los grupos armados”.

Además de señalar que “estos son los dilemas que enfrentamos en las zonas de conflicto alrededor del mundo”, Ghebreyesus reiteró el compromiso de la OMS de “poner fin al brote” y “mejorar la salud de los habitantes de República Democrática del Congo”.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous “Alemania normaliza el nazismo y hace un revisionismo histórico” Reiteran a la población chiricana la importancia de la donación de órganos Next → You May Also Like Afirma Salud de Coahuila que no hay lepra en la entidad marzo 3, 2019 admin Comentarios desactivados en Afirma Salud de Coahuila que no hay lepra en la entidad “Nos la vamos a cargar por ignorantes” febrero 28, 2019 admin Comentarios desactivados en “Nos la vamos a cargar por ignorantes” San Juan Realizarán controles gratuitos para prevenir la ceguera marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en San Juan Realizarán controles gratuitos para prevenir la ceguera El Tiempo Caracas 20 ° lluvia ligera humidity: 78% wind: 1m/s NNE H 20 • L 19 25 ° Tue 28 ° Wed 30 ° Thu 28 ° Fri Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Grace Marlene Cano es la soberana de Calle Abajo de Las Tablas para el Carnaval 2020 CULTURA Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Arturo Uslar Pietri en cinco obras | Noticias CULTURA Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Cineasta Guillermo del Toro creará Centro de Animación en México | Noticias CULTURA Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias marzo 10, 2019 admin Comentarios desactivados en Bolivia registra más de 140 carnavales para proteger tradición | Noticias

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com