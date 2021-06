Director de las AAPP defiende ejecución de LUMA Energy

La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes interrogó este lunes al director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) , Fermín Fontanés, acerca del cumplimiento de la privatizadora LUMA Energy tras el apagón masivo que el pasado jueves dejó a un estimado de 900,000 clientes sin el servicio de energía eléctrica.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, LUMA Energy ha cumplido con las métricas de cumplimiento establecidas en el contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), como la comunicación con los alcaldes y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) luego de un apagón mayor. No obstante, reconoció que no existe un documento de evaluación sobre la ejecución de la empresa por parte de la AAPP, agencia encargada de administrar la ejecución de la empresa.

Las expresiones del licenciado, quien ejerce el rol de supervisor del contrato, surgieron en momentos en que ejecutivos municipales han declarado estados de emergencia en sus pueblos por la falta de electricidad en comunidades y han considerado establecer corporaciones municipales para asistir en los servicios de LUMA Energy. La compañía asumió la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica el pasado 1 de junio.

“¿Usted entiende, por lo que hemos visto en el pandemónium que hay allá afuera, que LUMA hoy ha cumplido con eso?”, preguntó el representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la comisión cameral.

“Yo sé que LUMA sí ha estado en comunicación con los alcaldes y con los municipios y con las agencias”, respondió Fontanés, quien defendió la ejecución de la empresa contratada para operar los activos de la AEE a un costo de $1,520 millones por un periodo de 15 años. Hasta la fecha, según trascendió en la vista pública, la empresa ha facturado $163 millones.

“Usted me está diciendo hoy aquí que la única garantía que usted tiene de que LUMA tiene el personal suficiente es que ellos se lo certificaron, pero usted ni siquiera ha visto una lista por lo menos del área que más nos preocupa a nosotros en el país, que son los celadores de línea”, señaló Torres Cruz.

“Yo veo un montón de alcaldes y compañeros legisladores que empiezan a llegar aquí que están desesperados porque la gente los tiene abacorados en sus distritos y en sus municipios diciendo que todavía no hay energía (eléctrica), y que en muchos sitios no aparecen las brigadas de LUMA”, continuó el representante como parte de la extensa ronda de preguntas.

El legislador cuestionó a Fontanés si entendía que estaba cumpliendo con su responsabilidad de supervisión , pero el director ejecutivo evadió responder la pregunta.

“Ellos certifican que están listos. LUMA, como entidad privada, no solo tiene el personal, sino tiene la capacidad de contratar a cualquier contratista en todo momento porque no tienen unos límites que existían anteriormente”, justificó el licenciado. “Es una operación legal. Esto es un acuerdo con consecuencias”.

Fontanés notificó a la comisión cameral que la subestación de Monacillos, conocida como “el cerebro” de la AEE, también cuenta con el personal de celadores necesarios para mantener las operaciones, pues todos los trabajadores de la corporación pública continuaron sus funciones con LUMA Energy.

Por su parte, los directivos de la AEE señalaron a la comisión cameral que, como parte de su rol de fiscalizar la ejecución del contrato, mantienen “comunicación directa” con la administración de LUMA Energy. Sin embargo, tanto Efrán Paredes – director ejecutivo de la AEE – como Ralph Kreil – presidente de la Junta de Gobierno – indicaron que no tienen la autoridad para recomendar la cancelación del contrato en caso de incumplimiento, pues esa acción recae sobre la AAPP y el Negociado de Energía.

“¿Ustedes están satisfechos con el desempeño de LUMA Energy hasta este momento?”, increpó Torres Cruz.

“Con sinceridad, tengo que decirle que en 14 días, con las lluvias y diluvios que ha habido; con la explosión en Monacillos que en menos de 24 horas, comparado con año y medio, que se tardaron más de tres o cuatro días, yo creo que es un poquito prematuro para poder entrar a una determinación”, expresó el ingeniero Kreil.

El representante, no obstante, refutó que la empresa inició el proceso de transición desde junio del 2020, por lo que LUMA Energy “no está empezado desde el 1 de junio”. “Esa historia no se la sigan tratando de vender al pueblo. No engañemos al país. Llevan un año montando su negocio con los chavos del pueblo de Puerto Rico”.

El legislador adelantó a los deponentes que próximamente radicará una resolución con la intención de continuar la fiscalización del contrato durante todo el cuatrienio.

“Lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que vamos a estar fiscalizando y citándolos todo el tiempo, y cuestionándolos todo el tiempo. Vamos a estar los cuatro años que yo esté aquí fiscalizándolos para asegurarnos de que se haga lo mejor para el país”, manifestó Torres Cruz.

