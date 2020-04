Director de la Caja de Seguro Social inspecciona el hospital de Soná

Entornointeligente.com /

Con la re-apertura del hospital Ezequiel Abadía de la Caja de Seguro Social en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas , mismo que permaneció cerrado por más de un mes con la detección de los primeros casos de COVID 19 en el país , fue visitado el día martes por el director general de esta institución doctor Enrique Lau Cortés noticias relacionadas Siete pacientes salen de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Luis “Chicho” Fábrega de Veraguas Unos 900 pacientes se hospitalizaron por día en 2019 en Panamá Mujer que dio positivo para COVID-19 da a luz sin complicaciones, antes de llegar a un centro hospitalario El director de la Caja de Seguro Social, informó que su visita al a este hospital se debía a una inspección a fin de garantizar que se tengan las óptimas condiciones sanitarias para la atención de los pacientes y la para la estadía del personal, medico, enfermeras y demás que laboran en el Ezequiel Abadía. El alto funcionario en su gira de trabajo también aprovecho para manifestar que se evalúa masificar las pruebas de COVID 19 en ese hospital igualmente las atenciones a las personas que lo necesiten. Comentó que el hospital de la Caja de Seguro Social con sede en Soná tiene todas las garantías para darle atención a muchas personas aseguradas y no aseguradas ante la limpieza y descontaminación que se le realizó hace varias semanas. VEA TAMBIÉN Allanan una casa en la Costa Abajo de Colón y encuentran seis botellas de ron Regístrate para recibir contenido exclusivo ¡EXCLUSIVA! Habla el hermano del director del Beckmann: ‘Nuestra familia está destrozada’ ¡EXCLUSIVA! A joven que viajó con la primer positivo no le han hecho prueba de COVID-19 ¡EXCLUSIVA! Estudiantes panameñas deciden aislarse en Bélgica a causa del coronavirus (COVID-19) El doctor Enrique Lau, dijo además que recientemente el Ministerio de Salud ya había dado la orden de volver al hospital Ezequiel Abadía al cumplirse con las normas exigidas al ser descontaminado. Lau Cortés, Director General de la CSS en su visita a la ciudad de Santiago, donde también estuvo de gira por la Policlínica Horacio Díaz Gómez, misma que ha sido muy cuestionada porque desde las administraciones pasadas dejaron en el olvido parte de los beneficios de los jubilados, asegurados o cotizantes de esta institución. La entidad también enfrenta problemas de falta de especialistas, medicinas, atención a los pacientes, cierre del área de corta estancia, exámenes médicos, pagos en reclamos de prestaciones como cancelación a los asegurados que estaban en la cancelación de CEPADEM adeudados, entre otros beneficios que deben prestarse. CEA TAMBIÉN Cuatro aprehendidos por posesión de armas de guerra y drogas en Vista Alegre de Arraiján La gira del doctor Lau fue aprovechada además para hacer el llamado de atención a la población y a las autoridades porque según él en la ciudad de Santiago, se sorprendió al ver demasiadas personas en las calles y locales comerciales con mucha gente como si no hubiese una cuarentena en estos momentos de crisis que se tiene en el país por el contagio del coranavirus. Comentó que para él es sorprendente ver demasiadas personas deambulando por las calles de la capital veragüense a toda hora del día. ¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!

Entornointeligente.com