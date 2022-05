Director de El Mecanismo se arrepiente de cómo retrató a Sergio Moro

Entornointeligente.com /

«Fui un idiota por haber creído en Sergio Moro «, afirmó en una entrevista José Padilha, director de la serie El Mecanismo , que abordó el caso Lava Jato y retrató como héroe al ex juez y posterior ministro de Justicia del actual presidente brasileño, Jair Bolsonaro .

El cambio de postura se dio luego de que se revelaran audios y mensajes entre Moro y fiscales que dejaban entrever una parcialidad y cruzada para dejar a Luiz Inácio Lula da Silva fuera de las elecciones presidenciales, con condenas por corrupción.

Estos hechos derivaron en que las condenas contra Lula sean anuladas y recupere su libertad tras 580 días de estar preso. Actualmente es candidato a presidente nuevamente y se enfrentará a Bolsonaro, quien buscará la reelección en Brasil .

El cineasta José Padilha desmanteló la hipocresía sobre el tráfico en Elite Squad (2007), examinó las milicias en Elite Squad 2 (2010) y la guerra internacional contra las drogas en la serie Narcos de Netflix, según recoge el medio brasileño Veja, al cual brindó una entrevista.

No obstante, tras haber pedido disculpas por convertir en héroes a los fiscales de Lava Jato y al juez Moro en su serie, señaló que su opinión sobre la corrupción revelada en la operación no cambió.

«No es posible borrar el robo, sobre todo porque la gente ha hecho acuerdos para devolver miles de millones de reales a las arcas públicas. No se puede negar que hasta el final de los gobiernos del Partido de los Trabajadores hubo una corrupción institucionalizada gigante. Y esta corrupción no era solo exclusiva del Partido de los Trabajadores, involucraba a otros partidos», aseguró, aunque confiesa que hoy votaría a Lula para presidente de Brasil.

En ese sentido, sostuvo que no hay duda de que el mecanismo existió y aún existe, pero lo que cambió cuando se filtraron los mensajes entre la Fiscalía y el juez Moro fue que se hizo evidente que Lava Jato era «Republicano».

«Si tuviera que rehacer El Mecanismo , no tendría héroes, solo habría bandidos en ambos lados. De un lado robando las arcas públicas, del otro desvirtuando las leyes procesales para fines políticos», manifestó.

El cineasta dijo que estaba bastante claro que había una persecución contra Lula Da Silva, aunque no diga que el ex presidente no supiera de la corrupción.

«Evidentemente lo sabía. Pero se hizo evidente que hubo una exacerbación de los casos contra Lula para sacarlo de las elecciones. Si rehiciera The Mechanism , no es que el PT (Partido de los Trabajadores) fuera mejor, es que todo saldría mal. El PT, el Ministerio Público, Sergio Moro. Todo estaba mal allí», aseguró.

Padilha confesó que le tomó un tiempo ver lo que pasaba entre la Justicia y la carrera política de Bolsonaro, por lo que posteriormente escribió un artículo titulado «Me equivoco».

«Moro es la mayor decepción que he tenido en la Justicia y la política brasileña. Se convirtió en ministro de Bolsonaro después de una elección en la que ayudó a eliminar a Lula. Y en el momento en que haces eso y te conviertes en ministro del tipo que fue elegido, demuestra claramente tu carácter», aseveró.

Entre otras cosas, explicó que su entusiasmo por la operación se debió a que la corrupción está tan extendida en Brasil y considera que es quizás la principal causa de la miseria.

«En resumen, fui ingenuo. Yo era ingenuo, pero no solo yo, mucha gente cayó en la misma ilusión», declaró tras la relación política de Moro y Bolsonaro, que se vio como un premio por haber sacado a Lula de su camino.

«La operación reveló algo esencial para el brasileño. Y ahí está el crimen de Lava Jato: Tuvo la oportunidad de hacerlo bien y no lo hizo. Pero quiero decir una cosa: Aparte de Lava Jato, el imperativo de Brasil es sacar a Bolsonaro del gobierno. Con Bolsonaro y Lula en segunda vuelta, voto por Lula», adelantó su postura de cara a las próximas elecciones de su país.

Padilha califica a Bolsonaro de tonto y lo cuestiona duramente por sus decisiones durante la pandemia del Covid-19, apoyó a la tortura y la destrucción de la selva amazónica, además de la llamada narcomilicia instalada en Río de Janeiro.

