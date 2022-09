Director de Conadi y triunfo del Rechazo en zonas indígenas: «Hacer autocrítica, la población mapuche no entendió el texto»

Entornointeligente.com /

En todas las comunas con alta población indígena se impuso el Rechazo en el Plebiscito de salida efectuado ayer domingo. Y es que en solo ocho zonas de todo el país triunfó el Apruebo.

Por ejemplo, en Alto Biobío, donde el 84,20% de la población es indígena y la opción Rechazo alcanzó el 70,75% de los votos versus los 29,25% del Apruebo.

Ante este escenario, el director nacional de la Conadi, Luis Penchuleo , hizo un análisis de lo sucedido en las urnas en el proceso eleccionario en las comunas con alto número de pueblos originarios.

«La plurinacionalidad que se planteaba en la nueva Constitución está a la vista y es evidente que fue rechazada, quizás una nueva expresión de la plurinacionalidad tendrá que constituirse legalmente y que demuestre lo que es Chile, Chile no está compuesto de un puro pueblo. La plurinacionalidad existe y otra cosa es que sea reconocida en la Constitución», señaló.

Asimismo, Penchuleo sostuvo que » los pueblos originarios, y ahí hay que hacer la autocritica, y en particular la población mapuche, no entendió el texto. Quizás faltó pedagogía política, más campaña, quizás faltó explicar y decir cuáles eran los hechos concretos. Faltó explicar, desplegarse más en los territorios».

Para el líder de la Conadi esto pasó «quizás porque faltaron recursos económicos para llevar una campaña equiparada con la campaña del Rechazo. La información del Rechazo llegó más que la del Apruebo».

Además, comentó que «está demostrado que los pueblos originarios, que son una minoría, tendrán que someterse al veredicto de una mayoría. Y si una mayoría no cambia en favor de los pueblos originarios, estos tampoco van a cambiar porque no tienen espacio de participación política. Hablaron sobre una propuesta en particular. En un día no se puede sacar conclusiones tan exacta. Hay que seguir haciendo el trabajo de explicar, recorriendo los territorios y hablando con la verdad». ¿Encontraste algún error? Avísanos

