Directiva del América hablará con FMF para terminar polémica entre Alejandro Zendejas y Gerardo Martino

América hablará con la Federación Mexicana de Fútbol y el técnico de la Selección Mexicana , Gerardo Martino , quien llamó «extorsionador» al centrocampista de las Águilas, Alejandro Zendejas , por supuestamente negarse a jugar con el combinado nacional.

ESPN tiene conocimiento que la cúpula azulcrema aprovechará la buena relación que tiene con los federativos para aclarar cualquier malentendido que exista entre ambos personajes.

La directiva del América está confirmada por Héctor González Iñarritu, actual presidente operativo y que en Selección Mexicana tuvo puesto de Director de Selecciones Nacionales, mientras que el presidente deportivo, Santiago Baños, fue director deportivo de selecciones. Ambos cuentan con una buena relación con Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y el propio Martino.

De acuerdo a varias publicaciones, Alejandro Zendejas se negó a firmar presuntamente el «One Time Switch», que lo haría cambiar de federacion al pasar de la UsSoccer a la Femexfut. Sin embargo, el volante pidió tiempo para analizar la situación y esto fue tomado como una negativa entre la federación y el cuerpo técnico.

Imago 7 Alejandro Zendejas es uno de los elementos en mejor momento que tienen los azulcrema en el Apertura 2022 y cuenta con tres goles y dos asistencias en el torneo. Su buen momento lo han colocado como un posible sustituto de Jesús ‘Tecatito’ Corona, quien sufre una lesión que pone en duda su participación para la Copa Mundial de Catar.

Alejandro Zendejas se ha ganado la confianza de Fernando Ortiz en lo que va del Apertura 2022 ya que pese a que no ha disputado los 90 minutos de todos los compromisos al momento, el ‘Tano’ sí considera al elemento de 24 años como alguien recurrente en sus alineaciones, algo que el nacido en Ciudad Juárez quiere replicar con Gerardo Martino en pleno año mundialista.

El elemento del América ya ha vestido la playera de la Selección Mexicana bajo las órdenes de Gerardo ‘ Martino cuando fue parte del representativo nacional que empató sin goles ante Guatemala en un compromiso amistoso que se celebró en Estados Unidos, mismo en el que apareció como titular y jugó 72 minutos.

«Yo creo que las cosas hay que decirlas como son. El jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar. No hay que darle vuelta a las cosas. Le exigen que quiera jugar para la selección de México y no firmó el documento. Deberían de preguntarle al jugador. No hay un problema de federación ni de entrenador. Si la exigencia o duda es si va a ir o no al mundial, de ninguna manera quiero a un jugador que piense de esa forma. Es casi una extorsión, pero en la realidad es que había que firmar un documento», dijo Martino a TUDN.

