Directiva DC lanza comando por el Apruebo de cara al plebiscito del 4 de septiembre

La directiva nacional de la Democracia Cristiana (DC) lanzó este lunes su comando por el Apruebo. Esto, de cara al plebiscito de la propuesta de nueva Constitución, que se realizará el 4 de septiembre.

«Con alegría, hoy presentamos nuestro comando de campaña por el Apruebo, dando cumplimiento de lo que acordó la Democracia Cristiana, llamar a nuestro pueblo a aprobar», dijo el presidente de la colectividad y alcalde de La Granja, Felipe Delpin , aludiendo a la decisión de la Junta Nacional del partido tomada el 6 de julio, donde respaldaron la opción Apruebo.

El timonel DC sostuvo que la propuesta de nueva Carta Magna «no es perfecta, pero solamente en la vida Dios es perfecto, el resto, toda la creación por parte del hombre, tiene imperfecciones que desde nuestra mirada tienen que ser corregidas, mejoradas y para eso estamos dispuestos a conversar».

En tanto, la senador y vicepresidenta de la DC, Yasna Provoste , dijo que «la Democracia Cristiana ha tomado un camino a través de la decisión democrática (…) Nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho desde los territorios».

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro (DC), señaló que «hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el expresidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la Constitución de 1980. Por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente Eduardo Frei Montalva, el que no reconozca esto, no merece llamarse democratacristiano».

Recordemos que pese a la decisión de la junta nacional, algunos militantes han dado su respaldo a la opción Rechazo, como los senadores Ximena Rincón y Matías Walker , el exconvencional Fuad Chahín y el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle .

Dos militantes DC denunciaron a los «díscolos» Rincón, Walker, Chahín y Frei ante el Tribunal Supremo (TS) de la colectividad. El TS declaró la denuncia como admisible el 20 de julio.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

