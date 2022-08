Diputados y alcaldes de oposición se reúnen para presentar propuestas sobre combate a la delincuencia

Entornointeligente.com /

Diputados de oposición y alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunieron este viernes de forma extraordinaria para trabajar en conjunto propuestas y proyectos de ley en materia de seguridad .

En la instancia, los asistentes acordaron concentrar sus esfuerzos en legislaciones que fortalezcan y otorguen mayores facultades a los municipios en el combate a la delincuencia.

En ese sentido, buscarán acelerar la creación de la defensoría de las víctimas , sancionar penalmente el ingreso irregular por las fronteras al país, suspender la «política del perdonazo» no entregando visas a quienes ingresen de manera irregular, y que a los mayores de 18 años no se les considere primerizos si fueron juzgados por algún delito siendo menores de edad.

En la cita participaron los diputados jefes de bancadas Jorge Alessandri (UDI), Andrés Longton (RN), Francisco Undurraga (Evópoli) y Agustín Romero (Republicanos), junto al presidente de la Amuch y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri; además de la alcaldesa de las Condes, Daniela Peñaloza y los ediles de La Reina, José Manuel Palacios y de Santa Cruz, William Arévalo.

Tras el encuentro, Gustavo Alessandri enfatizó que «la delincuencia nos está ganando. Nuestros vecinos nos golpean la puerta a diario y lo único que quieren es resultados concretos en materia de seguridad. Presidente Boric, escuche nuestras propuestas, seguimos disponibles para trabajar en conjunto».

En tanto, el diputado Jorge Alessandri (UDI) destacó que «la Amuch nos ha citado con urgencia para enfrentar los temas de seguridad. La bancada municipal se ha comprometido con la Amuch en apoyar y sacar adelante y básicamente hacer la pega que no está haciendo el Gobierno. ¿Qué piden los alcaldes? Lo mismo que tiene el Presidente de la República en su casa: que si alguien lo va a visitar, va ser controlado con su carnet de identidad y antecedentes, si no tienen todo en orden no va entrar. Lo mismo piden los alcaldes para Chile, nada más y nada menos lo que usted tiene en su casa».

El diputado Andrés Longton (RN), por su parte, indicó que «es muy relevante la fuerza que le van a dar los municipios a las iniciativas legales porque son los que conviven en el territorio con la inseguridad a diario. Ya no queremos proyectos sin financiamiento y que los municipios tengan que rascarse con sus propias uñas. Necesitamos mayores recursos en los municipios, pero también avanzar en reformas legales que hoy están alojadas en el Congreso y que no avanzan como la defensoría de las víctimas, narcotráfico, crimen organizado, estatuto de protección a nuestras policías, por ejemplo».

Mientras que el diputado republicano Agustín Romero señaló: «Es importantísimo que partamos otorgándoles atribuciones a los municipios para querellarse, para defender a sus vecinos en tribunales, para que tengan atribuciones en sus direcciones de seguridad que permitan liberar a Carabineros para que se dediquen a labores preventivas. Queremos un gobierno que le entregue a los representantes populares locales atribuciones para que sepan cómo poder proteger a los vecinos que claman por seguridad y que le claman a ellos». ¿Encontraste algún error? Avísanos

