Diputados van a cuarto intermedio para continuar estudio de juicio político y sigue negociación

A más de cuatro horas de haberse iniciado la sesión extra para tratar como único punto el libelo acusatorio para el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez , en la Cámara de Diputados , el debate entre los legisladores se fue prolongando entre vagos discursos, mientras continuaban las negociaciones voto a voto.

Tras esto, con 49 votos a favor y 29 en contra, los legisladores decidieron convocar a un cuarto intermedio para tratar el punto este lunes, a las 14:00.

En medio de una larga discusión y un vaivén de acusaciones entre los parlamentarios, el diputado Eusebio Alvarenga, del PLRA, mocionó ir a un cuarto intermedio, mientras que Sergio Rojas pidió que se plantee una propuesta más específica con un tiempo determinado.

Tras esto, se propuso que la sesión sea para las 14:00, mientras que el colorado Walter Harms cuestionó el horario para la sesión y planteó que sea para las 09:00, a fin de que el estudio del libelo acusatorio no se siga extendiendo.

«Yo propongo que la sesión sea mañana, a partir de las 09:00, para ya no alargar. Todo esto (el largo debate) fue con la simple intención de dilatar el proceso, esto es un circo», acusó Harms.

La sesión de los diputados arrancó a las 09:30 de este domingo, pero pasadas las 13:00 apenas se comenzó a abordar el primer punto del documento del libelo acusatorio contra Quiñónez. Este cuenta con un total de 11 causales desarrolladas en un acopiado de 112 páginas.

Los colorados intervinieron en varias oportunidades con el propósito de alargar la lista de oradores, mientras los parlamentarios de la oposición intentaban continuar contendiendo sobre las causales por las cuales la fiscala general del Estado debe ser removida del cargo.

Bloque cartista, comparado con Sodoma y Gomorra En medio de la discusión, la diputada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Celeste Amarilla, comparó al bloque de Honor Colorado (HC) con Sodoma y Gomorra, en alusión a una situación que involucra a parlamentarios cartistas y que genera «confusión» con el mensaje que transmite el sector, de provida y profamilia.

«Hay parlamentarios gays entre ellos, así que no traten de engañar. También hay parlamentarios que tienen hijos gays y ahí es donde me pregunto: ¿Qué hay que hacer con los gays? ¿Hay que tirarles en un barco? Ese discurso de que ‘soy católico’ (…) acá no se está cumpliendo», dijo.

Y añadió: «La Biblia aborrece lo que pasaba en Sodoma y Gomorra, también la Biblia lamentaba a hombres que entre sí tenían relaciones. Acá muy cerca, hacia el Sur del país, tuvimos una Sodoma y Gomorra, una noche donde algunos acá presentes, tuvieron en una noche de calor. Sáquense la careta y dejen de hablar de familia», siguió.

Además, Amarilla se dirigió a la hija menor del ex mandatario Horacio Cartes, Sol Cartes, ironizando sobre la posición profamilia del líder de Honor Colorado.

«Ahora el moral de Horacio Cartes no puede llevar a sus hijos al parque. Solcito, tu papá tampoco es profamilia, porque compra modelos y a tu mamá le tuvo pastilleada años», lanzó.

Soundtrack de serie de Pablo Escobar En un momento dado también la diputada Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), puso el soundtrack de la serie de Pablo Escobar, el histórico y reconocido narcomafioso de Colombia, a fin de comparar a Cartes con él.

«De frentes remotos corruptos y mafiosos, hombres con mujeres ya no hay miedosos, mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios», es lo que dice parte de la canción.

La legisladora de la oposición y presidenciable fue una de las que más se pronunciaron desde el inicio del encuentro y en medio de una de sus intervenciones también dijo que «habla con el corazón» e instó a sus colegas a votar a favor del juicio.

Por su parte, el diputado líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, adjudicó a monseñor Adalberto Martínez una falsa declaración en la que se recomienda a la Embajada de Estados Unidos no inmiscuirse en asuntos internos de Paraguay. El comunicado fue desmentido por el Arzobispado Metropolitano de Asunción.

Mientras se desarrollaba la discusión, en las afueras del Congreso Nacional se mantuvieron varios manifestantes, quienes exigían el juicio político a la fiscala general, en medio de reiterativos incidentes y altercados con agentes de la Policía Nacional.

