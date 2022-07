Diputados UDI envían carta a Boric por conversación privada que sostuvo con la ex convencional Hube: «Raya el totalitarismo»

Entornointeligente.com /

Durante la jornada de este sábado, la bancada de diputados UDI envió una carta al Presidente Gabriel Boric , con el fin de mostrar su respaldo a la ex convencional constituyente, Constanza Hube , por unos mensajes que habría recibido en privado de parte del Mandatario a través de Twitter, y que aseguraron que «denota una actitud que raya el totalitarismo».

«Por medio de la presente, la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente viene en respaldar de manera sólida, afectuosa y solidaria a la ex convencional constituyente Constanza Hube Portus, quien ha sido objeto de injustas y descarnadas críticas a raíz de un mensaje que usted le envió a través de su cuenta personal de Twitter, donde le escribió que «sé que, en el fondo, estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario», lo que terminó divulgándose por distintos medios de comunicación», dice en un inicio la misiva.

En detalle, el siguiente mensaje fue enviado desde la cuenta del Presidente : «Hola Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?».

En tanto, Hube respondió: «Porque usted mismo, Presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución . Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados por la inseguridad, crimen organizado, narcotráfico, inmigración descontrolada y aumento de precios».

Más tarde, el Mandatario habría emitido el comentario que citaron en la carta los diputados UDI: » Sé que, en el fondo, estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario «.

Quienes firmaron la carta -Jorge Alessandri, Sergio Bobadilla y Juan Antonio Coloma-, también manifestaron «respetuosamente que no compartimos el fondo, ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la Sra. Hube es completamente verdadero».

«No compartimos el fondo, ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente». Bancada diputados UDI Hube, » no hace más que realizar una interpretación objetiva de los contenidos del proyecto de nueva Constitución , y que se resumen en que la propuesta debilita el derecho a la vivienda propia y digna; expropia los fondos de pensiones futuros, privando a los herederos de hacerse del trabajo de sus progenitores; le otorga mayores derechos a los condenados que a sus víctimas, y facilita una verdadera «aplanadora electoral» por parte de una mayoría circunstancial al haber eliminado el Senado y establecido una unicameralidad de facto», acotaron.

En definitiva, precisaron que es «un proyecto que divide a las chilenas y chilenos, profundizando aún más sus diferencias, lo que demuestra la inclinación que existe por una opción según las encuestas «.

De manera adicional, indicaron que sus declaraciones resultan cuestionables, «considerando que, con recursos de todos los chilenos, su administración se ha apoderado de los 900 mil ejemplares de la nueva Constitución, entregándolas de manera arbitraria y sin otorgarle, a quienes legítimamente están por la opción «Rechazo», una cantidad suficiente que les permita también distribuirlas según sus propios intereses».

Con todo, aseveraron que «cuestionar a una ciudadana chilena por manifestar la verdad se está alimentando gravemente la cultura de la cancelación y de la superioridad moral en nuestro país, donde por pensar distinto se te humilla y somete al escarnio público , tal como lo ha hecho su propio conglomerado político durante los últimos años -en el que usted participaba como diputado de la República-, lo que se ha acrecentado en su calidad de gobernante, pese a que el mandato constitucional lo erige como el Presidente de todos los chilenos y no sólo de unos pocos».

Directiva de la UDI respalda a Hube por posible hostigamiento

Tras conocerse los mensajes entre el Presidente Boric y la ex convencional Constanza Hube, esta última habría sido objeto de criticas a partir de su interpelación al Jefe de Estado.

En ese sentido, la directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI) respaldó a Hube : «Primero nuestro afecto y reconocimiento por el trabajo serio y profesional que ha realizado Constanza, en su rol como destacada profesora de derecho constitucional y ex convencional», manifestó.

«Chile pasa por unos de los momentos más importantes de la historia, donde las personas tienen su legítimo derecho a informarse y a expresar sus pensamientos en libertad, por eso , nos parece de una gravedad manifiesta los dichos del Presidente de la República. Además de degradar el debate público con imputaciones injustas sobre aquel que no piensa como él, está promoviendo abiertamente la cultura de la cancelación, de la funa, de la humillación, por medio de su posición como gobernante», agregó la testera gremialista.

