Diputados se quedan sin transporte para Romería

Los diputados se quedaron sin transporte para ir a la Romería.

Así fue confirmado por la Directora de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa, Karla Granados.

«La Dirección Ejecutiva del Congreso no recibió ninguna gestión. Dicho trámite se hace ante la Segunda Secretaría del Directorio, la cual tiene la potestad de autorizar el servicio de transporte y debe ser para fines estrictos del cumplimiento de funciones».

El cargo de la Segunda Secretaría es ocupado por la diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) Luz Mary Alpízar.

DIARIO EXTRA intentó contactarse con la legisladora, sin embargo, al cierre de esta nota, no contestó las llamadas de este medio.

«Nosotros verificamos con el jefe de transportes si había alguna autorización para el uso de las busetas y nos dijo que no había nada. (Los diputados) no pueden pedirlo de la noche a la mañana. Hay un procedimiento establecido que pasa a la Segunda Secretaría y ellos lo autorizan o en su defecto lo deniegan. Inmediatamente se le comunica a la unidad de transportes. En caso de ser aceptado, se le asigna chofer y vehículo correspondiente. No hicieron ninguna gestión», explicó Granados.

Lunes 01 Agosto, 2022

HORA: 01:30 PM

