Diputados RN piden sesión especial con Marcel para que explique efectos que tendría la moneda única en Latinoamérica

Entornointeligente.com /

Durante su viaje a Colombia y tras una reunión que sostuvo con el Mandatario de ese país, Gustavo Petro, el Presidente Gabriel Boric valoró la posibilidad de instaurar una moneda única para toda Latinoamérica.

«A mi todas las instancias e iniciativas de integración regional que fortalezcan la cooperación entre nuestros países nos parece que apuntan en una buena dirección», manifestó en su oportunidad el jefe de Estado, aunque señaló que dicha política económica es un proceso «de largo aliento y tenemos mucho que avanzar antes».

En ese marco, este lunes, diputados de Renovación Nacional solicitaron una sesión especial en la Comisión de Hacienda con el ministro de la materia, Mario Marcel , para que explique los alcances y efectos que tendría para Chile la creación de la Moneda Única para Latinoamérica (MULA), como la denominaron desde RN.

«Es fundamental que el ministro de Hacienda dé algún grado de certeza a propósito de las declaraciones del Presidente de la República, quien, indiferente a la fragilidad de los mercados, decidió abrirse a una posibilidad que solo agrava la incertidumbre que ha caracterizado a nuestra economía en los últimos meses», señaló un documento entregado por los parlamentarios Frank Sauerbaum y Miguel Mellado al presidente de la instancia, Jaime Naranjo (PS).

El diputado Mellado aseguró que la posibilidad de una moneda única «afectaría nuestra estabilidad como país, al tener otros países que devalúan su moneda constantemente, que no tienen estabilidad financiera, que no tienen un nivel de exportaciones como el nuestro y que no están en nuestros niveles del PIB».

«Una moneda de estas características sacrifica la soberanía nacional para determinar políticas monetarias acotadas en nuestro país. No todos los países latinoamericanos tienen la misma mirada que tiene Chile», agregó.

Asimismo, Miguel Mellado sostuvo que instaurar una moneda en la región es «muy peligroso, sobre todo en el tema de la unificación de moneda», ejemplificando que a Europa le costó años poder estabilizarse: «Compararnos con ellos… estamos a años luz todavía», dijo.

En el mismo tono, Frank Sauerbaum aseguró que el Presidente Boric quiere «asemejarse a los países latinoamericanos nivelando para abajo» .

«Es un tremendo error si quiere insinuar que Chile puede unirse a ellos en una sola moneda», indicó el parlamentario por el Ñuble, agregando que «Boric desconoce el esfuerzo que las generaciones anteriores, en los últimos 40 años. Lamentamos que se insinúe siquiera que Chile puede ingresar a un mercado latinoamericano que por muy vecinos y fraternos que seamos con ellos».

Por último, la diputada Sofía Cid, que integra la Comisión de Economía, aseveró que discutir la posibilidad de la moneda única es «un error».

«Cuando uno busca tener una moneda conjunta con sus países vecinos, busca países que tengan economías que estén en buenas condiciones y sin inflación. Hoy sería un error entrar en esa discusión de una moneda única a nivel de Latinoamérica pensando en países como Argentina, como Venezuela, que tienen altos niveles de inflación y obviamente no sería conveniente para el país», agregó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com