Diputados RN ofician a Interior pidiendo la salida del suspendido director de Migraciones, Luis Thayer

Tras la suspensión del titular del Sermig por no responder a un recurso de protección, los parlamentarios de oposición aseguraron que «no hay confianza alguna de esta bancada, en relación al trabajo que está desempeñando el Director Nacional». A su juicio, según señalaron en el oficio dirigido a la ministra Izkia Siches, «si la situación migratoria llegase a empeorar por la mirada ideologizada de Luis Thayer, como secretaria de Estado será igualmente responsable de ello». La bancada RN —encabezada por Andrés Longton y Sofía Cid— también criticó que el Gobierno no ha ejecutado las expulsiones por la vía administrativa, lo que se precisa y reitera en la misiva enviada a la jefa del gabinete del Presidente Gabriel Boric. Desde la misma tienda política, la senadora Paulina Núñez afirmó que «quienes están a cargo de evaluar cuando procede la entrega de visas, no pueden terminar promoviendo y potenciando justamente lo contrario». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La Corte de Apelaciones de Concepción decretó esta semana la suspensión por 10 días del director del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), Luis Thayer. Esto, debido a la no respuesta de la entidad estatal a un recurso de protección presentado por una ciudadana cubana, por la tramitación de una visa temporal.

Frente a esta situación, la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por su jefe Andrés Longton, oficiaron a la Ministra del Interior, Izkia Siches —responsable de la repartición—, para pedirle tajantemente la salida de Thayer del servicio estatal.

«Con gestos de desprecio a los otros dos poderes del Estado, la continuidad de Luis Thayer como Director del Servicio Nacional de Migraciones se hace insostenible», indicaron los militantes de RN, en la misiva dirigida a la jefa del gabinete del Presidente Gabriel Boric.

Los parlamentarios RN, entre los que se encuentran los diputados Sofía Cid, Miguel Becker y Bernardo Berger, aseguraron que «no hay confianza alguna de esta bancada, la más grande del Congreso Nacional, en relación al trabajo que está desempeñando el Director Nacional, y si bien en el diseño institucional chileno eso no importa su salida inmediata, cumplimos con comunicar a usted nuestra posición».

Y, apuntando a la gestión de Izkia Siches, agregaron: «hacemos presente igualmente que si la situación migratoria llegase a empeorar por la mirada ideologizada del Director, como Ministra será igualmente responsable de ello, no pudiendo alegar que los actos del Director del Servicio Nacional de Migraciones le son inimputables».

Cabe mencionar que, de acuerdo al fallo del tribunal de alzada -fechado al 11 de julio-, el recurso fue presentado el 24 de marzo de este año, cuando el organismo era dirigido por Álvaro Bellolio. Mediante una resolución del 28 de marzo, reiterada el 21 de abril y notificada por carta certificada el 25 del mismo mes, se solicitó al Servicio un informe acerca del recurso de protección, sin obtener respuesta.

«Se suspende al señor director del Servicio Nacional de Migraciones o a quien actualmente lo reemplace o haga las veces de tal, de las labores que le son propias en dicho cargo, por el término de 10 días, durante los cuales gozará de medio sueldo y que principiará una vez que esta resolución se encuentre firme», señala la resolución.

Desde Migraciones, en tanto, indicaron en un comunicado que la medida de la Corte de Apelaciones no se encuentra ejecutoriada y queda pendiente una resolución de la Corte Suprema. Y argumentaron que la tramitación de la visa en cuestión ya fue resuelta. En virtud de ello, la mujer que presentó el recurso de protección, desistió de él.

Corte de Apelaciones decidió suspender por 10 días a director de Migraciones, Luis Thayer, tras no responder a recurso de protección Gobierno busca mecanismos y criterios para regularizar a 127 mil migrantes en situación irregular Los diputados RN también critican que el Gobierno no ha ejecutado las expulsiones por la vía administrativa, lo que se precisa y reitera en el oficio a la ministra Siches. Exponen: «El Servicio ya no está expulsando por la vía administrativa, y las cifras que se exhiben tramposamente responden a expulsiones decretadas por la vía judicial. A ello se suma la insinuación de un proceso de regularización por parte del director del Servicio Nacional de Migraciones que no hará más que seguir promoviendo ingresos que se han desbordado en el extremo norte de nuestro país, afectando la vida de millones de compatriotas».

Además, para los legisladores de oposición, las declaraciones de Luis Thayer de avanzar a la regularización por mecanismos legales de la gran masa de migrantes en la clandestinidad, ante la complejidad de expulsarlos «parece una bofetada a millones de chilenos y por cierto impone cuestiones que debiesen ser fruto de decisiones gubernamentales, por cierto, con participación del Parlamento en tanto afectan a una serie de políticas públicas y consecuentemente al erario nacional».

Asimismo, los diputados RN aseguran que este no es el primer hecho en que el director del Sermig se apartaría del marco legal. «En efecto —agregan—, la circular Nº6 del Servicio ha sido objeto de requerimiento por parte de nuestra bancada, ya que en ella parece evidente el afán de imponer una agenda ideológica, lejana al mandato legislativo, que concibe la migración como un fenómeno que derriba las fronteras del Estado».

«Esto queda en evidencia de las declaraciones de don Luis Thayer tanto previas como posteriores al ejercicio del cargo de director del Servicio Nacional de Migraciones, y explican en gran medida el explosivo aumento de los ingresos clandestinos y la pasividad en relación a ello», precisaron los militantes de RN.

El oficio enviado por los diputados opositores señala que esta situación «es de extrema gravedad no solo por el perjuicio patrimonial que sufre el servicio por las multas de las cuales es objeto, sino especialmente porque el director se permite omitir informes a un requerimiento judicial que tiene su origen en una acción constitucional que busca poner fin a una eventual vulneración de derechos fundamentales. Ahí radica la gravedad de una omisión que, a partir de su reiteración, eventualmente podría ser subsumible dentro de las figuras de desacato».

Senadora Núñez: «La irresponsabilidad y desidia terminan potenciando la migración irregular» La senadora RN Paulina Núñez sostuvo que el Servicio Nacional de Migraciones no está realizando su labor con la diligencia adecuada y afirmó que «si quienes están a cargo de la entrega de documentación que permita avanzar hacia una migración regularizada no lo hacen en el tiempo y forma que corresponde, a la larga están contribuyendo a que ésta siga aumentando de manera desordenada e irregular».

La legisladora por la Región de Antofagasta planteó que «cuando quien tiene la responsabilidad de revisar los papeles y el cumplimiento de los requisitos para avanzar, por ejemplo, hacia una visa temporal de quien ingresó al país por un paso habilitado y no lo hace, con esa desidia finalmente estimula a que las personas opten por ingresar por donde quieran y sin cumplir con los requisitos».

A juicio de la jefa de bancada de senadores RN, si bien la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones de Concepción deberá ser revisada por la Corte Suprema, «el solo hecho de haber llegado a esta instancia es una falta de responsabilidad profunda en el marco de la crisis humanitaria y de migraciones que tenemos».

En esa línea, subrayó que «es muy importante que se ejerza con responsabilidad el cargo y haremos las gestiones para que los procesos se cumplan, porque lo que no puede ocurrir es que quienes estén ingresando como corresponde no tengan respuestas respecto a sus papeles y a sus requisitos para poder eventualmente tener una visa temporal, como ha ocurrido en este caso».

La senadora Núñez agregó que esto revela por qué «acá se hace lo que se quiere y se ingresa por donde mejor les parezca», resaltando que «si estamos todos contra la migración irregular quienes deben cumplir con el trabajo de revisar los antecedentes y evaluar cuando proceda la entrega de visas no pueden, con su irresponsabilidad y desidia, terminar promoviendo y potenciando justamente lo contrario».

