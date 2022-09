Diputados de la UDI, RN y Evópoli recaban antecedentes para acusación constitucional contra Siches y Jackson

Entornointeligente.com /

Diputados de Chile Vamos relatan que están realizando una intensa recopilación de antecedentes, para sumar a un dossier que haga sustentable acusar constitucionalmente a la ex ministra del Interior, Izkia Siches , y al ex encargado de la Segpres, Giorgio Jackson , quien fue trasladado al Ministerio de Desarrollo Social el pasado 6 de septiembre durante el primer ajuste de gabinete que realizó el Presidente Boric. Siches en tanto, no fue reubicada como Jackson. Las razones para analizar la presentación del libelo apuntan al alza de los delitos violentos y la «escasa» agilidad legislativa para poner urgencia a proyectos de la agenda de seguridad, afirman los diputados de centroderecha que impulsan la acusación. A Siches la responsabiliza políticamente por lo primero y a Jackson por lo segundo, lo que dicen, sucedió durante sus casi seis meses de gestión. Los diputados que están recopilando la información impulsan la presentación son los UDI Juan Manuel Fuenzalida, Flor Weisse y Gustavo Benavente, además de Francisco Undurraga, jefe de bancada Evópoli, y Camila Flores, de RN.

Lee más en la nota de El Mercurio.

