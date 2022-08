Diputados de JxC pidieron la renuncia del embajador argentino en Venezuela

Entornointeligente.com /

Informate más Para el embajador argentino en Venezuela, el avión «está secuestrado» por la Justicia Un grupo de diputados y diputadas nacionales encabezados por Gerardo Milman elevaron un pedido al Poder Ejecutivo Nacional contra el diplomático por considerar «inaceptables desde todo punto de vista» las expresiones vertidas esta tarde en un diálogo radial.

«Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado» , sentenció el diplomático en relación a la decisión del magistrado Federico Villena, quien lleva adelante la investigación sobre el origen y el destino real de la aeronave de la compañía Emtrasur.

Además, ante los cuestionamientos expresados sobre el origen del Boeing 747 dijo que «no queda duda» que el avión es venezolano y no iraní, contrario a lo que señalan informes de la Justicia de EEUU y del FBI.

«Repudiamos profundamente las expresiones y accionar del embajador Laborde que desconocen los principios republicanos y el estado de derecho que aún imperan en nuestro país. El embajador Laborde es una ofensa a la tradición del servicio exterior argentino» , expresó Milman y solicitó que el Poder Ejecutivo «remueva inmediatamente» al funcionario y «sea reemplazado por un funcionario diplomático profesional».

tripulación del avión de Emtrasur.jpg Las expresiones de Laborde se dan en un contexto político interno en el oficialismo – señalaron desde JxC – el cual genera espacios a «diplomáticos asumiendo protagonismos desubicados y privilegiando posicionamientos personales e ideológicos que perjudican la imagen de la Argentina y su inserción internacional».

«La mencionada situación de nuestro servicio exterior, que vale aclararlo es coherente con la realidad catastrófica de nuestro país, hace más complejo aún el panorama del flamante súper ministro que planea un urgente acercamiento a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de apoyo político y divisas», agregó.

El texto de repudio divulgado esta tarde fue acompañado por el apoyo de los diputados Cristian Ritondo, Sabrina Ajmechet y Karina Banfi, entre otros.

«La justicia de Estados Unidos dice que el avión es venezolano y le reprocha a la empresa iraní que no haya registrado la venta. No hay ninguna causa, acusación o elemento que haga sentir que esta gente este demorada así. No hay nada allí que indique que esta gente esté cometiendo algún delito», remarcó el embajador.

El jueves pasado la Justicia argentina ordenó incautar el avión venezolano , retenido desde junio, a pedido de Estados Unidos , que sospecha que la aeronave pudo ser parte de operaciones vinculadas al terrorismo.

LINK ORIGINAL: Ambito

Entornointeligente.com