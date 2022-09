Entornointeligente.com /

Diputados colonienses pidieron al Poder Ejecutivo la extensión del seguro de paro para los trabajadores del frigorífico Rosario Publicado el 6 de septiembre de 2022 Colonia › Trabajo 1 minuto de lectura Más de 300 operarios cumplieron un año en el régimen del seguro de desempleo tras el cierre de la planta industrial de la empresa Rondatel. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes A pesar de las gestiones que han realizado trabajadores y propietarios del frigorífico Rondatel de Rosario , en el departamento de Colonia, y de la inspección que el gobierno de China realizó en esa planta industrial hace tres meses, todavía no existen certezas acerca de la fecha en la cual reabrirá esa empresa, que fue cerrada hace un año por enviar mercadería irregular al gigante asiático.

En efecto, cerca de 300 trabajadores aguardan que China levante la suspensión que aplicó el 30 de setiembre al frigorífico rosarino Rondatel, tras haber enviado un embarque de mercadería no comestible a ese país en un contenedor que partió el 12 de julio de 2021 desde el puerto de Montevideo. Ante la cancelación de las ventas a China, la empresa determinó la suspensión de las faenas en la planta rosarina y envió a los empleados al seguro de paro. Este mes, los trabajadores frigoríficos rosarinos cumplirán 12 meses percibiendo subsidios por desempleo, por lo cual necesitarán de una ley especial, que sea promovida por el Poder Ejecutivo, para conseguir la prórroga.

Por ello, este martes los tres diputados por el departamento de Colonia -Nicolás Viera (Frente Amplio), Mario Colman (Partido Nacional) y Nibia Reisch (Partido Colorado)- presentaron una minuta de comunicación de la Cámara de Diputados para solicitar al Poder Ejecutivo «que remita un proyecto de ley para extender el seguro de paro y darles cobertura a los trabajadores, porque no hay certezas de que el frigorífico vaya a abrir antes», explicó Viera a la diaria . «Es una medida paliativa, que asegura el ingreso del seguro de paro para los trabajadores a partir de setiembre y, en principio, por seis meses porque no tenemos ninguna certeza de que la empresa reabra antes de esa fecha y tampoco hay certezas de que el frigorífico no sea viable», comentó.

«Entendemos que este pedido no arregla la situación de fondo, pero ayuda a que los trabajadores mantengan un ingreso mínimo, mientras se apunta a la reapertura de la planta», estableció.

