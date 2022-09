Diputados aprueban en tercer debate proyecto sobre la carrera legislativa para blindar a funcionarios

Entornointeligente.com /

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 1 de septiembre en tercer debate el proyecto de ley 714 que modifica y adiciona artículos a la Ley 12 de 1998, que desarrolla la carrera del servicio legislativo.

Recibió 42 votos a favor y cuatro en contra, informó el secretario general Quibian Panay. El documento, que se aprueba a menos de dos años para que termine este gobierno, debe ser sancionado o no por el Ejecutivo.

La propuesta, presentada por el diputado perredista Raúl Pineda, establece que ingresarán a la carrera legislativa aquellos funcionarios que tienen dos años laborando en la Asamblea, lo que le garantiza la estabilidad. Estos funcionarios serán incorporados sin necesidad de concurso.

Durante la discusión, varios diputados oficialistas lanzaron flores a la iniciativa de su colega Pineda.

Según Miguel Fanovich, del Molirena, esta propuesta busca que los funcionarios legislativos no estén expuestos «al vaivén político» de cada quinquenio.

Para Daniel Ramos, diputado Partido Revolucionario Democrático, el proyecto hace justicia a aquellas personas «que tienen 14 años esperando su estabilidad».

Por su lado, el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, recordó que en periodos pasados, de un plumazo habían derogado normas relativas a la carrera legislativa.

Emelie García Miró, diputada perredista, defendió a los funcionarios. «En esta Asamblea se trabaja y se trabaja duro… aquí el día empieza y no se sabe cuándo termina», dijo.

«Tenemos buenos funcionaros. Tenemos funcionarios éticos y no le queremos reconocer su trabajo, son tan buenos que se merecen, como cualquier trabajador del sector privado, garantías», añadió, mientras era aplaudida por miembros de la asociación de funcionarios que estaban en las gradas.

Los diputados Juan Diego Vásquez, independiente, y el panameñista Luis Ernesto Carles coincidieron que este proyecto de ley pudo mejorarse.

Carles recomendó a la asociación de funcionarios que apliquen de manera correcta la norma y no permitan que se incluyan personas que no cumplan con sus funciones. «Que esta ley no sea para los juega vivo», indicó.

