Diputados afinan cambios para cannabis medicinal

Entornointeligente.com / Los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional ya tienen listos algunos de los cambios que plantearán al proyecto de ley 153, que regula el uso medicinal del cannabis.

Tienen previsto, por ejemplo, modificar lo referente al número de licencias y su tiempo de duración. El Ministerio de Salud entregaría siete licencias, y no tres como se estableció en su momento.

Los cambios, según el diputado y presidente de la comisión, Víctor Castillo, se debatirán el próximo periodo, que arranca en julio.

Cannabis medicinal: cuatro años de debate en la Asamblea

La discusión del proyecto de ley 153, que regula el uso medicinal del cannabis, sería retomada por el pleno un mes después de que se inicie el nuevo periodo legislativo de la Asamblea Nacional (AN), que arranca el próximo 1 julio.

“Yo calculo, como máximo, que en el segundo mes del próximo periodo sea discutido ese proyecto en segundo debate. Nada más hay que levantar la suspensión, presentar las modificaciones y entrar a la discusión con todas las bancadas”, explicó a este medio Víctor Castillo, diputado perredista y presidente de la Comisión de Trabajo, Salud, y Desarrollo Social de la AN.

Castillo y varios diputados de la oficialista bancada del Partido Revolucionario Democrático, impulsaron 63 cambios a la propuesta, los cuales generaron rechazo por parte de pacientes, ciudadanos y empresarios interesados en el tema.

Estas modificaciones no fueron aprobadas en el pleno, pero sí leídas por la secretaría. Producto de las quejas, el proyecto de ley 153 fue suspendido en segundo debate por iniciativa de diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, y se creó una mesa técnica con todos los sectores interesados. El pasado 23 de marzo, en esa mesa se expusieron los pro y los contra, con base a los cambios planteados por los diputados.

Tras más de un mes de ese encuentro en la mesa técnica, los sectores interesados en el tema dijeron que desconocen si sus propuestas serán tomadas en cuenta, pues los diputados no les han informado nada. “Solo se nos dijo que nos veríamos en segundo debate, pero se finalizó el periodo y nunca se debatió”, dijo Carlos Ossa, paciente de esclerosis múltiple y representante de la Fundación Buscando Alternativas.

Indicó que ni siquiera saben con lo que se van a encontrar en el segundo debate, de retomarse la discusión del proyecto.

Entre las modificaciones más ruidosas planteadas por los diputados estaba el límite del número de licencias (de producción). Advierten que limitar las licencias solo traería un oligopolio. Se planteó que el Ministerio de Salud, hasta el 2032, solo podría otorgar tres. Y cada uno de estos permisos es por 25 años. También se modificó el costo de las licencias. En el proyecto aprobado en primer debate, el valor llegaba a $10 mil. Con las modificaciones presentadas, costarían $150 mil.

Aumentarán licencias

Ayer Castillo, sin precisar mayores detalles, anunció que se decidió aumentar las licencias de tres a siete y se consensuó bajar la duración de las mismas establecidas hasta el 2027, y no a 2032, como en un principio se había planteado. El diputado reconoció que el tema del cannabis medicinal se debió discutir y aprobar en el periodo pasado, pero por el clima de opiniones diversas respecto a la seguridad de la producción de la materia prima, se tuvo que suspender. Dijo que buscan que la iniciativa sea “cónsona” con la realidad del país y que sea un producto totalmente terapéutico y medicinal.

“Cuando hablamos del cannabis medicinal no solo hablamos de pacientes, sino de patologías que se pueden evitar o controlar, y lo que se va a generar a través del cannabis: la empleomanía, la responsabilidad del Estado de manejar este medicamento. No queremos que se tergiverse la información y la gente cambie la plantación de productos, como plátanos, piña y otros, por marihuana”, expresó.

En su momento, el también diputado perredista Crispiano Adames, que dirigió el primer debate del proyecto 153, y que hoy es el vicepresidente de esa instancia, dejó claro que la iniciativa no contemplará el autoconsumo de ninguna manera, como lo han planteados algunos ciudadanos y dirigentes de los sectores interesados.

Por su lado, el diputado de Cambio Democrático, Alaín Cedeño, uno de los que cuestionó los cambios propuestos por los diputados de la Comisión de Salud, dijo que es aceptable que se plantee subir de tres a siete las licencias. Pero considera que ese tema debe ser “abierto para que participen los que quieran, siempre que cumplan con los requisitos”.

La génesis

En marzo pasado, un año después de que se aprobara en primer debate, la Asamblea retomó la discusión del proyecto 153, que fue presentado en 2019. Sin embargo, el tema se analizaba desde el 31 de octubre de 2017, cuando se presentó la primera propuesta en esta dirección, que no prosperó. Ahora la última palabra sobre los nuevos cambios que se harán al proyecto 153 la tendrán los 71 diputados que conforman las diferentes bancadas legislativas.

