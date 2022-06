Diputado Undurraga: «Al Gobierno le ha costado entender que tiene que gobernar para la gente y no para su ideología»

Entornointeligente.com /

El jefe de la bancada de diputados de Evópoli, Francisco Undurraga, afirmó este viernes que al Gobierno «le ha costado entender que tiene que gobernar para la gente y no para su ideología».

Tras la renovación del estado de excepción en la macrozona sur, Undurraga comentó a EmolTV que » este es un Gobierno que lamentablemente le ha costado entender que tiene que gobernar para la gente y no para su ideología. Primero fue la negación de la renovación del estado de excepción que venía desde el gobierno del Presidente Piñera, generar esta visita de la ministra del Interior al Wallmapu, creyendo que con su simpatía y su dulzura se iban a solucionar los problemas de La Araucanía y la macrozona sur, habla de la desconexión que han tenido».

A su juicio, en el Ejecutivo «se encontraron con la obligación de poner un estado de excepción, pero una vez más las trabas ideológicas hacen que este sea un estado de excepción acotado».

«Yo espero que en las próximas renovaciones se transparente de verdad por parte del Gobierno la inacción que ha tenido y la acción que va a tomar (…) El plan del Gobierno no lo conocemos, hablan de buena vida, de un plan etéreo y no tiene bajada», sostuvo.

Pese a ello, Undurraga indicó que para esta medida (el estado de excepción), el Gobierno «siempre van a contar con nuestros votos, porque siempre vamos a poner al centro a la ciudadanía».

Respecto al despido del abogado de la delegación presidencial de La Araucanía, Luis Martínez Pezo , quien se quedó dormido y no asistió a una audiencia judicial por el caso del asesinato del carabinero Francisco Benavides, Undurraga comentó que el Gobierno si bien lo despide, «no hace un seguimiento para que esta querella se presente a tiempo (…) Aquí no ha convicción para defender a las Fuerzas Armadas ni a Carabineros de Chile, no hay convicciones».

«Hubo un asesinato a un carabinero y nos cruzamos de manos. Vamos a dar excusas y vamos a los funerales. ¿De qué sirve ir a los funerales y dar excusas?», recalcó, añadiendo que la querella se debió presentar mucho antes y «no dejarla para el último minuto, porque siempre están las trabas ideológicas y las presiones del PC en esta materia para llevar a una inacción en este caso».

