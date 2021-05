Diputado salteño asegura que utiliza trabajadores con Covid-19 en la zafra de naranja

Entornointeligente.com / El diputado colorado salteño, Omar Estévez, quedó en el ojo de la tormenta al hacerse público una grabación donde admite que manda gente con Covid-19 en ómnibus a trabajar en la cosecha de naranja.

El audio fue aportado por el periodista Gabriel Pereyra en Radio Sarandí. Todo comenzó cuando Estévez, empresario citrícola, declaró en medios del departamento que no conseguía gente para trabajar en la cosecha, pero los trabajadores respondieron que sucedía algo muy distinto.

Explicaron que no querían subirse a los ómnibus porque en ellos se trasladaba gente que había dado positivo.

La grabación aportada por Pereyra demuestra como una trabajadora reclama el hecho y el diputado lo admite sin problemas afirmando que «en Belén tenía ocho positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar».

Y agrega: «Si querés yo te corto el ómnibus mañana, pero no me compliqués con esa pavada».

Posteriormente afirmó que «no hay un protocolo que diga que el hombre las contagió a ustedes», refiriéndose al supervisor, que según el legislador «no tiene contacto con la gente».

«Si estás preocupada encuarentenate vos» le reclamó Estévez a la trabajadora, y concluyó con su particular interpretación de los protocolos: “Yo me contagié y no se hisoparon todos los diputados, sino a los dos que estaban cerca de mí».

