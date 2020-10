Diputado Pilieri: Protestas lograrán condiciones para salir de la tragedia

Entornointeligente.com /

La presión generada por las protestas en rechazo a las fallas en los servicios públicos y la aguda escasez de gasolina conducirá a que se logren condiciones para que Venezuela salga de la tragedia que representa Nicolás Maduro, afirmó Biagio Pilieri, diputado opositor a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy.

“Estamos convencidos de que los regímenes como este, violadores de derechos humanos, que no son democráticos, que se sostienen a punta de las armas y con el secuestro de las instituciones, responden es a la presión interna e internacional, de los medios de comunicación y de los ciudadanos”, afirmó.

Levantando la voz en la #SesiónAN en nombre del pueblo de #Yaracuy ; los yaracuyanos no tenemos libertad, no tenemos gas, no tenemos agua, ya no soportamos los continuos y prolongados apagones, no se consigue gasolina. #01Oct 🔽 PARTE 1 🔽 pic.twitter.com/HzUFvOGsp0

— Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) October 1, 2020

Pilieri, jefe de la fracción parlamentaria 16 de Julio, afirmó que los ciudadanos, además de las precarias condiciones en las que se encuentran, salen a protestar porque saben que las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre son fraudulentas.

“No es la misma situación que la de 2015 porque en esta oportunidad ese régimen usurpador que está convocando este proceso no es legítimo. No lo reconocen cerca de 60 países y, al no reconocerlo, no reconocen ni la convocatoria ni el resultado. Por lo tanto, para nosotros ese proceso no existe. No se nos puede llamar abstencionistas a quienes no vamos a participar porque donde no hay elección, no hay abstención”, manifestó.

Yaracuy fue uno de los estados donde durante la semana se registraron fuertes protestas. Los ciudadanos confrontaron a los organismos de seguridad leales al régimen y exigieron respuestas a las autoridades. Pero los uniformados, en medio de la represión para disolver las concentraciones, detuvieron a 31 personas en zonas como Chivacoa, Nirgua, Yaritagua y Cocorote.

De los detenidos, uno era menor de edad y otro estaba en una situación delicada de salud. Ambos fueron liberados antes de que los presentaran ante los tribunales. Para el resto de los aprehendidos, el régimen ha dictado progresivamente medida privativa de libertad.

Levantando la voz en la #SesiónAN en nombre del pueblo de #Yaracuy ; los yaracuyanos no tenemos libertad, no tenemos gas, no tenemos agua, ya no soportamos los continuos y prolongados apagones, no se consigue gasolina. #01Oct 🔽 PARTE 2 🔽 pic.twitter.com/3EBt50ujWh

— Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) October 1, 2020

“En Yaracuy no se conoce con exactitud cuántas personas están heridas. Pero sabemos que las hay porque el menor de edad que dejaron en libertad estaba muy golpeado. Pero testigos han visto además cuando se llevaron detenidos hasta desde sus propios hogares a yaracuyanos que ni siquiera estaban en las protestas. También aparecen en los videos cómo se los llevan golpeados y a empujones”, dijo.

