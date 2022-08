Diputado pide investigación o extradición de Cartes y Velázquez

Entornointeligente.com /

El diputado oficialista Roberto González criticó que la fiscala Sandra Quiñónez esté «aquietada, adormecida» y que no inicie la investigación contra el ex presidente Horacio Cartes , el vicepresidente Hugo Velázquez y el ex asesor de la Entidad Binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, declarados significativamente corruptos por los Estados Unidos .

«Y si los EEUU tiene proceso, que también inicie, y si corresponde el pedido de extradición, que lo hagan», remarcó.

El legislador cuestionó que el Ministerio Público no abra una investigación ante una denuncia tan relevante como la realizada por el país norteamericano contra Horacio Cartes, que habla sobre la obstrucción de una pesquisa internacional para protegerse a sí mismo y a su socio.

«Qué hace el Ministerio Público que no abre una investigación ante una denuncia tan relevante que asusta a cualquiera, menos a la fiscala general del Estado», afirmó.

— Telefuturo (@Telefuturo) August 16, 2022 Asimismo, dijo que tanto es el daño moral que ha sufrido la fiscala general del Estado a través del juicio político que la misma no reacciona.

«Si estos hechos no van a constituir hechos punibles, la obligación es de los EEUU de iniciar alguna investigación judicial ante los estrados judiciales, y si los hechos punibles cometidos por Cartes merecen eventualmente la extradición, que se pida la extradición de Cartes; lo que no podemos como paraguayos es no iniciar una investigación», aseguró.

González aseveró que si no se abre una causa, Cartes, Velázquez y Duarte van a tener que morir con el mote de significativamente corruptos y que deben tener la posibilidad de al menos defenderse o demostrar su inocencia.

«Que el órgano encargado de iniciar el proceso investigativo lo haga, porque está dañando la imagen de nuestro país», finalizó.

Desde el Ministerio Público informaron que el ex mandatario Horacio Cartes tiene cuatro investigaciones relacionadas con los hechos mencionados por los Estados Unidos.

De igual manera, habían anunciado que analizarán las declaraciones y los hechos mencionados en el caso del vicepresidente Velázquez, quien ya adelantó que renunciará al cargo.

