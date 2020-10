Diputado Olivares: Cifra real de fallecidos por Covid-19 en Venezuela es de 1.412 #5Oct

“No hagamos política con la vacuna. Llama la atención que las vacunas de Rusia y China no estén avaladas por la OMS. Esa vacuna que llegó a Venezuela no está precalificada. Llegaron unas dosis de la vacuna rusa para ser probada en un pequeño grupo de venezolanos. Lo que Maduro anunció con bombos y platillos, en su plan de construir una falsa normalidad, no es verdad”, comentó

Hasta la fecha han fallecido 1.412 personas por Covid-19 en Venezuela y no 653 como dice el régimen de Maduro , aseguró este lunes en su boletín el diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares.

El parlamentario insistió en que los funcionarios chavista intentan “ocultar” las cifras reales que ha dejado la pandemia del coronavirus desde marzo.

“El número de fallecidos real es de 1412. Esta es una cifra con subregistro, pero es mayor a la del régimen. Hasta el momento, gracias al monitoreo hospitalario, podemos reportar 1.412 venezolanos que han fallecido por Covid-19, 1.412 venezolanos que por culpa de Maduro perdieron su vida”, afirmó en un video compartido en sus redes sociales.”, dijo.

Por otra parte, Olivares cuestionó la llegada de la vacuna rusa Sputnik 5 a Venezuela y pidió no politizarla.

“No hagamos política con la vacuna. Llama la atención que las vacunas de Rusia y China no estén avaladas por la OMS. Esa vacuna que llegó a Venezuela no está precalificada. Llegaron unas dosis de la vacuna rusa para ser probada en un pequeño grupo de venezolanos. Lo que Maduro anunció con bombos y platillos, en su plan de construir una falsa normalidad, no es verdad”, comentó.

