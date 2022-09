Diputado Naranjo critica carta de los Chicago Boys chilenos de «intentar aprovecharse del Rechazo para perpetuar la Constitución de Pinochet»

Entornointeligente.com /

Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

El viernes 2 de septiembre, a 48 horas del plebiscito constitucional de salida, un grupo de profesores, estudiantes y exalumnos de la Universidad de Chicago suscribieron una carta respaldado la propuesta de nueva Constitución como una forma de «reparar el vergonzoso legado de los Chicago Boys».

«Nosotros, los profesores y alumni firmantes de la Universidad de Chicago celebramos la nueva Constitución que reemplazaría la Constitución previa del dictador Augusto Pinochet y compensa el vergonzoso legado de los ‘Chicago Boys’ que participaron en su gobierno militar», manifestaron.

Los efectos de la misiva no tardaron en llegar, y fue el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, quién respondió a quienes suscribieron dicha declaración.

En conversación con El Mostrador , el parlamentario apuntó que «no me sorprende en absoluto que estén reviviendo el pinochetismo en nuestro país después del resultado (plebiscito). Creo que se equivocan profundamente si creen que el país, al votar Rechazo, quiso fortalecer la Constitución de Pinochet y el modelo neoliberal que impera en el país».

«Quienes estén sacando esas cuentes alegres se equivocan, porque están sembrando la futura semilla para un estallido social peor que el que vivimos en octubre pasado», complementó.

En esa línea, instó a «quienes están detrás de querer perpetuar la Constitución de Pinochet, de perpetuar este modelo neoliberal que ha generado tanta injusticia y desigualdad en nuestro país, a que por favor actúen con mayor prudencia y moderación».

«El país está enfrentado a una situación delicada, compleja y difícil, que es darle una adecuada lectura al resultado del 4 de septiembre», añadió.

Continuando con el análisis, Naranjo declaró que «hay en algunas personas una suerte de triunfalismo, como diciendo ‘hemos salido fortalecidos en este evento electoral y la Constitución de Pinochet ha sido respaldada’; hacer esa lectura me parece grave, delicado y yo espero que algunas de las personas que motivaron a votar Rechazo a través de una campaña de falsedades y mentiras, hoy día se den cuenta exactamente a la situación que nos pueden llevar si se hacen eco de ese tipo de planteamientos».

«Espero que en el país perdure y se mantenga la cordura, una adecuada reflexión; pero si algunos pretenden que con el Rechazo el país dijo que queremos seguir con todo igual, que no cambie nada, por favor después no se lamenten, porque con esa postura lo que están sembrando son vientos y vientos que después se van a cosechar en fuertes tempestades, no sembremos violencia para que el día de mañana se genere un estallido social en nuestro país», concluyó.

