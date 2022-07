Entornointeligente.com /

Diputado nacionalista dijo que juzgado de Nueva Helvecia permanecerá abierto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia no obtuvo los recursos solicitados Publicado el 19 de julio de 2022 Colonia › Justicia 1 minuto de lectura El diputado nacionalista Mario Colman negó lo dicho por el frentamplista Nicolás Viera sobre el posible cierre del juzgado neohelvético. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes En agosto de 2021, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió una acordada en la que se determinaba el cierre de 20 juzgados en el interior del país. Una semana después, ese órgano dejó en suspenso la decisión que había tomado de cerrar esa cantidad de juzgados de paz en el interior del país, luego de que esta fuera criticada por los funcionarios del Poder Judicial y por los legisladores de la oposición y del oficialismo de las zonas afectadas.

Si bien legisladores de la coalición de gobierno coincidieron en la importancia de los juzgados de paz, no ha aparecido el dinero necesario para mantenerlos abiertos. En efecto, la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores no incorporó al proyecto de Rendición de Cuentas los recursos para evitar el cierre de los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillos, Sauce y Villa Rodríguez, según informó la diaria en octubre.

El Poder Judicial solicitó 17.025.301 pesos para destinarlos a las seccionales del interior del país de los juzgados de paz y así poder «financiar su continuidad», pero el Poder Ejecutivo no contempló este pedido en el proyecto que se está estudiando en la Cámara de Diputados, según explicó el presidente de la SCJ, John Pérez, en una reunión que mantuvo con integrantes de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, en el marco de la discusión por la Rendición de Cuentas.

Tras ese encuentro, celebrado el lunes 11, el diputado del Frente Amplio por Colonia Nicolás Viera dijo que «los juzgados de paz en el interior del país están en riesgo porque el Poder Ejecutivo decidió no darle recursos al Poder Judicial para detener el cierre». «Si los recursos no aparecen, a partir del 1° de enero de 2023, seguramente la Suprema Corte de Justicia no tendrá otra alternativa que suprimir estos juzgados de paz, entre ellos el de Nueva Helvecia», agregó el diputado coloniense.

Sin embargo, el diputado blanco por Colonia Mario Colman rechazó lo afirmado por su colega frenteamplista y afirmó que la SCJ «no maneja la posibilidad de cerrar el juzgado de Nueva Helvecia ni otros juzgados del interior del país». «Es cierto que no están contemplados los recursos solicitados por la SCJ, pero la voluntad es mantenerlos abiertos, tal como dijeron el presidente y el administrador general de la Corte, Marcelo Pesce, y quedó establecido en las actas de esa reunión», aseguró el diputado en diálogo con la diaria .

Con respecto al juzgado de Nueva Helvecia, Colman dijo que «se están buscando alternativas de nuevas locaciones porque el local actual tiene un costo de alquiler muy caro», y contó que ya se han hecho gestiones en esa línea junto al alcalde de esa localidad, Marcelo Alonso.

