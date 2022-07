Diputado Mejía: «gobierno de Abinader es una bomba de tiempo»

Entornointeligente.com /

Santo Domingo.- El diputado por la provincia de la Vega, Edwin Mejía, aseguró que con el anuncio del presidente de la República sobre las alzas en el sector eléctrico este ha confirmado el manejo discrecional que pueden llegar a tener de las alzas que pueden imponer a la población.

Mejía, quien dijo no oponerse a que este tema sea visto en el Consejo Económico y Social (CES), advirtió a los miembros de esta entidad «que el presidente pudiese intentar usar este órgano como una herramienta para liberar presión y ganar tiempo en el montaje de su reelección mientras la población sufre ante un conjunto de alzas que ya no pueden y no tienen como seguir soportando».

«El PRM firmó un pacto, tiene desde 2021 aumentando la tarifa eléctrica de forma injustificada y un día el presidente decide anunciar que no habrán más alzas, contradiciendo su propia gestión de gobierno; si esto no es manejar una gestión de forma discrecional y poco transparente, digamos entonces que también es improvisación», afirmó el diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Agregó que «esta gestión se está convirtiendo en una bomba de tiempo, cuyos niveles de inexperiencia, falta de eficiencia, de visión de Estado y de gestión de crisis pudiese terminar en una explosión que sacará al PRM del poder y dejará al país sumido en situaciones tan críticas y profundas como las que vivimos en el gobierno del 2000-2004, cuando ellos mismos gobernaron».

